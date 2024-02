Mariji Perić iz Niša je beba preminula nakon rođenja od teške infekcije pluća.

"Čekali smo tu bebu osam godina, ovo je nama prva beba. Bila je kod mene dan i po nakon rođenja i sve je bilo u redu. Dijete je bilo živo, zdravo. Mislim da neko treba da odgovara zbog toga što se desilo", ovim riječima počinje bolnu ispovijest za "Blic" Marija Perić iz Niša, čija je beba preminula nakon rođenja od teške infekcije pluća, nakon što se zagrcnula prilikom dohrane. Prema nezvaničnim informacijama obdukcija preminule bebe je urađena na Institutu za patologiju UKC Niš, ali porodica još uvijek nije dobila rezultat. Marija kaže da obdukcioni zapisnik još uvijek nisu dobili i da očekuju da im stigne kroz osam, devet dana.

Ona je tokom trudnoće morala više da leži zbog skraćenog grlića materice, ali napominje da nikakvih zdravstvenih tegoba nije imala te da je sa bebom bilo sve u redu nakon porođaja. Djevojčica je nakon rođenja dobila ocjenu 9. "Meni je termin bio 15. februara, ali ja sam se malo ranije porodila. Trudnoća je prošla uredno, samo sam morala da ležim i odmaram, nalazi su mi bili u redu, sve je bilo kako treba. Baš sam se i pazila, i ležala, i odmarala, i izbjegavala kontakte zbog virusa, i na kraju šta se desilo", priča Marija za "Blic".

Ona navodi da se porodila 19. januara u pet minuta posle ponoći i da je sa djetetom bilo sve u redu kada su joj ga donijeli sjutradan, posle 18 časova. "Bebe donose dva puta dnevno majkama, ujutru i popodne. Vjerovatno je ujutru bilo rano pa su je donijeli tek popodne. Bila je kod mene 28 sati i sve je bilo u redu. Onda su rekli da treba na fototerapiju da ide, malo je požutjela. Apsolutno ništa nije ukazivalo da će se nešto desiti, niti je bilo drugih problema. Beba je bila apsolutno zdrava da bi posle 15 sati došli i rekli da se beba zagrcnula prilikom hranjenja, poplavljela, da su je aspirirali i odatle sve kreće", priča Marija.

"To što se zagrcnula nije ništa strašno"

Ona kaže da joj je rečeno da to što se beba zagrcnula nije strašno. "Nemoguće je da dijete bude tri dana u redu i onda - zagrcnula se. Pa ja je nisam hranila nego oni tamo. Oni znaju kako ih hrane i šta rade. Rečeno nam je da idemo na Dječju kliniku, biće tamo tri dana, biće sve u redu. Pričali su, idete posle kući, pa to se dešava, pa to nije ništa neobično. Međutim, posle kada sam se čula sa drugim ljudima i razgovarala o tome, saznala sam da to uopšte nije bezazlena situacija što su nju aspirirali. A meni su rekli kako to nije ništa strašno, tako da neko treba da da neko objašnjenje i da ako se utvrdi krivica i da odgovara. Ja nisam ljekar, ne znam šta će oni da napišu u tom nalazu, ali ja mislim da je neko kriv za to što se desilo", dodaje Marija.

Uprava istražuje slučaj

Iz Uprave UKC Niš "Blicu" je potvrđeno da je formirana komisija koja će detaljno ispitati slučaj i izvijestiti roditelje o nalazima. "Uprava niškog Univerzitetskog kliničkog centra, odmah po dobijanju saznanja o navedenom događaju, zajedno sa nadležnim službama, formirala je Komisiju za unutrašnji stručni nadzor, koja će detaljno ispitati hronološki slijed događaja i utvrditi sve činjenice, nakon čega će, naravno, o svemu tome porodica biti obaviještena", saopštio je UKC Niš.