Objava na društvenoj mreži pobrojala mnoštvo komentara.

Izvor: FoNet/Marko Dragoslavić

Jedan otac obradovao je svog sina koji se nalazi na liječenju u dječijoj klinici Tiršova u Beogradu porukom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

On je u snijegu ispod prozora sobe napisao: "Volim te, sine". Fotografija je podijeljena na Instagram stranici "serbialive_beograd", i vrlo brzo pobrojala je mnoštvo komentara. "Od ovoga knedla ko bilijar kugla. Nek' ti je živ i zdrav ljudino", "Bravo za tatu", "Poštovanje, naklon. Djetetu, neka je živo i zdravo", "Ljubav za svu djecu, bravo divni čovječe",️"Jednom rječju, to je pravi roditelj, to je ljubav", samo su neki od komentara oduševljenih korisnika ove društvene mreže.