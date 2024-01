Region je potresla vest o tragično nastradaloj mladoj pevačici Andrijani Lazić, koja je u Dubajiu iz za sada nepoznatih okolnosti pala sa 24.sprata i na licu mesta ostala mrtva.

Izvor: Printskrin

O ovom događaju mnogi pričaju, te tako Ratomir Antonović, stručnjak za bezbjednost iz centra za bezbjednost istrage i odbranu, "DBA", otkrio je za "Jutro sa dušom" kakvim informacijama on raspolaže, te je i on iz svog ugla izneo svoj sud i to kako bi zapravo trebao da se riješi ovaj slučaj.

- Zaista velika tragedija, veliko saučešće porodici i svima koji su poznavali dotičnu djevojku. Po meni, istraga mora biti usmjerena na dešavanja u samom Dubajiu. Vidimo da je ona vedra i uspješna djevojka, sa jednom lijepom karijerom diplomiranog pravnika, radnika MUP-a Republike Srpske - rekao je Ratomir, a na konstataciju reportera da je pjevačicina porodica na veoma lijepom glasu, istakao je da je riječ o krajnje korektnoj i uzornoj familiji:

- Krajnje korektna i uzorna porodica, tim prije je ovo još veća tragedija, jer se radi o djevojci koja je sigurno mogla još više da da i svojoj zemlji i regionu - rekao je on.

- Jako je šturo napisan izvještaj, bar je to otac Nebojša rekao medijima, gdje piše da je riječ o nesrećnom slučaju bez bilo kakvog detalja, te i da su drugarice koje su bile sa njom, u tom trenutku spavale - dodao je reporter.

- Ja bih posebno tu otvorio oči, jer je to događaj koji nije mogao da prođe tako neopaženo. Tim prije što su u Dubajiu, sama ta arhitektura ti visoki spratovi su na jedan poseban način obezbijeđeni. Tamo je drugačiji sistem zaštite upravo kod takvih viskoh objekata... Smatram da istraga mora odande da krene, ali nažalost, iz nekih ranijih slučajeva, dobijali smo šture izvještaja i nije postojala volja tih država da se aktivno uključe u pronalaženje istine, istrage su bile okončavane na jedan lakonjski način. Bojim se da će to biti kraj i da se nikada neće saznati istina - rekao je Ratomir, a na Jovanino pitanje da li ćemo dobiti i izjave drugarica koje su za to vrijeme spavale, stručnjak za bezbjednost ističe:

- Mislim da su drugarice ključne, moraju da daju najvažnije informacije. Da se utvrdi šta su prethodno radile, čime su se bavile, na koji način su provele vrijeme neposredno pred taj tragični događaj. Svaki pravnik bi pošao od toga, da se ispita neposredno okruženje. Mi moramo da vidimo šta će one da nam kažu, jer nije bitno šta se desilo u samom momentu, mnogo je važno vidjeti šta je bilo neposredno prije, dakle utvrditi potencijalno motive i uzroke koji bi uticali na taj iznenadni događaj - rekao je Ratomir, a na pitanje da li može slučaj da se riješi u Srbiji, dodaje da je to jako teško, jer mora da se uvaži lokalno zakonodavstvo zemlje u kojoj se desio ovaj nemili događaj:

- Ovdje je to zaista teško jer moramo uvažiti lokalno zakonodavstvo zemlje u kojoj se desio taj događaj. Poznajući praksu ne samo te države, nego svih, takvi se slučajevi uglavnom zatvaraju, ne ulazi se u neku podrobniju istragu, pogotovo što u Dubajiu strani državljani imaju drugačiji tretman. Ako niste njihov državljanin, uživate apsolutno mnogo manje prava. Građani drugog, trećeg, pa i petog reda nažalost - zaključio je Ratomir.