Izvor: RTS / Printscreen

Takmičar kviza "Potera" i diplomirani istoričar, Aleksandar Ivković, preminuo je u 48. godini. Aleksandar je umro u periodu od snimanja do emitovanja epizode, koja je večeras emitovana na RTS-u. Kviz je večeras počeo sa In Memoriam segmentom, u znak sjećanja na njega.

On je radio kao profesor u školi, imao ideju o promjeni posla, a popričao je sa Jovanom i o samoj prosvjeti. Uspio je da stigne do kraja i priključi se finalnoj "Poteri" sa ostala 2 igrača. Igrača Milorada je stigao tragač Milorad i on jedini iz cijele četvorke nije uspio. Imali su 15 tačnih odgovora u finalnoj Poteri, ali Milorad Milinković ih je stigao i "pojeo".

I Jovan Memedović se oprostio od takmičara na svom Instagram profilu. On je objavio snimak koji najavljuje epizodu uz ono tužno "in memoriam". Inače, ovaj latinski naziv se prevodi kao "sjećanje na..." i najčešće se koristi kako bi se odala počast preminuloj osobi.