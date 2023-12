Žena koja je radila kao kućna pomoćnica u kući Ljubomira Romanova u Milanu otkrila je detalje njegovog nevjerovatnog života.

Ljubomir Romanov, čije pravo prezime je Radosavljevič, uhapšen je prošle nedelje u Beogradu. Živio je život kao na filmu, a sve njegove tajne za "Kurir" otkrila je njegova bivša kućna pomoćnica iz Milana.

On je uhapšen po potjernici iz Velike Britanije zbog sumnje da je opljačkao vilu Tamare Eklston, ćerke bivšeg vlasnika Formule 1, iz koje je iznio oko 25 miliona funti. On je takođe osumnjičen da je iste godine opljačkao i bivšeg poznatog fudbalera engleske reprezentacije, Frenka Lamparda, kao i pokojnog vlasnika fudbalskog kluba "Lester".

Bivša kućna pomoćnica Romanova je kod njega radila 2017. godine. Radila je u njegovoj vili u predgrađu Milana koja je vrijedna pola miliona evra.

"Preko jedne agencije u Srbiji sam dobila posao kod srpske porodice u Milanu. Sve sam dogovorila oko plate i uslova i dogovorila da radim tri mjeseca. Nisam znala ko su, kod nas se još nije znalo ništa o njima. Sačekao me je oniži gospodin, elegantno obučen, ljubazan, rekao mi je da se zove Alfredo. Kuća je bila u luksuznom dijelu milanskog predgrađa Baranzate. Naselje je bukvalno zaključano i ko ne živi tamo ne može ni da priđe", kaže ona i dodaje da je Romanov prozvan "kraljem prevara" pošto je više puta hapšen u Italiji.

Potom je opisala kuću. Navodi da je sve bilo u zlatu, mermeru i kristalima.

"Ušli smo u kuću iz garaže, sve je bilo na dugme. Odatle smo se popeli u kuhinju koja je bila sva u bijelom, prelijepo uređena. Iznad je dnevna soba sa kupatilom, gdje je on boravio sa ženom, a na spratovim iznad su bile soba za ćerku i sinove. Sve je bilo u mermeru, zlatu, kristalima. Možete da zamislite kako to izgleda, kada mi je za čišćenje kristalnog lustera trebalo sedam i po sati. Da bih ispunila to, ja sam slikala kako su oni postavljeni i svaki sledeći put sam gledala sliku i ređala ih", dodaje bivša kućna pomoćnica.

Bivša kućna pomoćnica kaže da nije znala poreklo novca ove porodice. Sve dok je jedne noći nije probudi inspektor.

"Nekoliko puta sam po kući nalazila žute koverte sa novčanicama od po 500 eura, a jedna velika kutija koja je stajala među dječjim igračkama je bila puna tih novčanica. Nikada ne bih rekla da su bile lažne. Primijetila sam i da postoji sef u maloj prostoriji ispod stepenica, ali nisam znala kolika je vrijednost onoga što ima unutra. Usred noći je upala policija u kuću. Alfredo, odnosno Ljubomir, tada nije bio u kući, a svi ostali već su sjedjeli u dnevnoj sobi. Policija je tada pronašla sef u kom je bilo 360.000 eura i još nakita i dragulja", kaže ona.

Ljubomir je tada bio na putu. Često je odlazio na par dana da bi se vraćao sa koferima.

"Uglavnom je putovao po Evropi, a ja nisam znala šta je u tim koferima bilo", kaže ona.

Tada je italijanska policija stavila Ljubomira na potjernicu. Navedeno je tada da je on osoba koja koristi 20 različitih identiteta i da se tereti da je varao i pljačkao bogate ljude kao i da se bavio falsifikovanjem novca.

"Pošto policija nije uspjela da iz kuće 'pokupi' sve dragocjenosti, nekoliko dana nakon njihovog upada u vilu, zatekla sam Ljubomirovu ženu kako čuči pored slivnika u garaži. Ona je iz nakita vadila dijamante i lomila ih, pa bacala niz slivnik. Pretpostavljala je da će policija opet dolaziti, pa je vjerovatno htjela da se otarasi ukradenih dragocjenosti", opisala je bivša kućna pomoćnica kako su se ponašali djeca i supruga Ljubomira nakon upada policije u kuću.

Prema riječima bivše kućne pomoćnice, Ljubomir se predstavljao kao Alfredo i često su mu prijatelji i saradnici dolazili u dvorište na sastanke. Opisuje da je sve to izgledalo kao na filmu.

"Imali su veliko dvorište, tamo su uglavnom bili sastanci sa njegovim prijateljima i saradnicima, ručkovi, pića, šampanjac Dom Perinjon se pio kao pivo. To je zaista bilo kao na filmu. Cijelo dvorište okićeno, svi sređeni. Kao proslave bogataša u Holivudskim filmovima. Cijelu ulicu su zakčili 'poršei' kao što je njegov. Meni je djelovalo baš nestvarno!", zaključila je bivša kućna pomoćnica.

Italijanski mediji o Ljubomiru Romanovu

Italijanski mediji o njemu su pisali kao "stručnjaku za prevaru bogatih". Kriminalom je počeo da se bavi sa 14 godina.

"Kriminalnu aktivnost započeo je sa 14 godina, 1994, kada je prvi put osuđen. Hapšen je i nardnih godina, a 2010. je osuđen na dvije godine i četiri mjeseca zatvora. Vremenom se transformisao u pravog stručnjaka za prevaru bogatih ljudi. Predstavljao se kao pripadnik džet seta, obučen u markiranu garderobu, sastanke je zakazivao u hotelima sa pet zvjezdica, uvijek je vozio kola od najmanje 100.00 eura. Pored obijanja kuća, bavio se i prevarama sa kriptovalutama, ali i sa falsifikovanim novcem. Italijanska policija ga tereti i za pljačku udovice Trusardi, Marije Luise Gavaćeni, od koje je ukrao sef sa draguljima vrijednim dva miliona eura", pisali su ranije italijanski mediji.