Jovana Tomić Matora se navodno nalazi na potjernici u Njemačkoj. Nju je navodno u krivično djelo pljačke uvukao tadašnji najbolji drug, a sve se dogodilo prije nekoliko mjeseci.

Izvor: Instagram/matora23

Prilikom njegovog hapšenja, kod njega nije pronađen novac koji je nestao iz banke, te je zbog toga on rekao da je ona za to odgovorna.

To znači da ako bi Matora krenula put Njemačke nakon izlaska iz rijalitija, bila bi odmah uhapšena. Trenutno ne postoji Interpolova potjernica za zadrugarkom, ali bi mogla biti uhapšena bilo gdje u Šengen zoni.

Kako je saznao još "Skandal", Matora je skoro prilikom izlaska iz rijalitija dala advokatu i punomoć za taj predmet. Ona je u tom trenutku saznala da je za njom raspisana potjernica.

Uhapšeni nije mogao da dokaže da je Matora bila učesnica u krivičnom djelu, ali ni da je boravila negdje u EU. Lako je dokazivo da je ona većinu vremena u poslednjih nekoliko godina provodila u rijalitiju.

Matora se nada da, pošto nema nikakve veze sa tim, da će uspjeti da dokaže da nikakav problem ne postoji i da ona ne može krivično da odgovara za ono što joj se stavlja na teret.

Teško da on može da ima bilo koji dokaz, pošto ona sigurno nije bila tamo kada se pljačka desila. Navodi se da se sve to desilo onda dok se ona vjenčavala u Crnoj Gori, Matora sada može samo da kulira. To će tek moći da riješi kad bude izašla iz rijalitija i tada će se znati šta je i kako je.