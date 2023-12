Trudnica je preminula na licu mjesta i nije joj bilo spasa, dok su mališan (3) i otac prevezeni u Opštu bolnicu Novi Pazar.

U petak u mjestu Batrge kod Tutina dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je nastradala trudnica M.F. (32), kada je sa suprugom N.F. (32) i sinom (3) vozilom sletjela u kanjon Ibra. Kako saznaje Kurir ona je bila u devetom mjesecu trudnoće i trebalo je svakog momenta da se porodi!

"M.F. je sa porodicom bila u posjeti kod svojih roditelja, a nesreća se dogodila kada su se vraćali za Crnu Goru, na izlazu iz tunela", kaže izvor Kurira. Prema riječima izvora upoznatog sa slučajem, na putu nije bilo tragova kočenja, a istraga će utvrditi kako je zaista došlo do nesreće. "Za volanom vozila tivatskih registacija, odakle je N.F. i gde je porodica živjela, bio je N. F., ali je u jednom trenutku izgubio kontrolu i sletio je u kanjon Ibra dubok više od 100 metara", kaže izvor.

Trudnica je preminula na licu mjesta i nije joj bilo spasa, dok su mališan (3) i otac prevezeni u Opštu bolnicu Novi Pazar. Dječak je u teškom stanju i on je transportovan za Beograd, dok je otac stabilno i o njemu vode računa u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

Otac i mališan su posle nesreće prevezeni u bolnicu u Novom Pazaru i kako je rekao dr Ševćet Hajrović, načelnik hirurških grana u Opštoj bolnici Novi Pazar, dete je kod njih dovezeno bez svijesti. "Dijete je zadobilo tešku povredu glave. Polomljene su kosti lobanje i lica. Bio je u stanju hipotermije, jer mu je tijelo dugo bilo u ledenoj rijeci. Ima povrede mozga, urađen je CT glave, a zbog teškog stanja on je transportovan u Beograd na Neurohiruško odeljenje", kaže dr Hajrović i dodaje da je otac mališana u stabilnom stanju. "On ima prelom rebara od prvog do sedmog, izliv krvi u pluća, dreniran je i briga o njemu se vodi u Opštoj bolnici Novi Pazar", dodao je dr Hajrović.