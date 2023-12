Boško Obradović je rekao da sjutra podnosi ostavku na mjesto lidera stranke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik pokreta "Dveri" Boško Obradović rekao je da sjutra podnosi ostavku na mjesto lidera stranke.

"Ja ću sutra imati konferenciju za medije u sjedištu srpskog pokreta Dveri, gdje ću analizirati naš izborni rezultat i preuzeti odgovornost. To znači da ću podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Dveri, jer ne možete imati loš izborni rezultat a ostati na čelu političke organizacije. To je elementarna etika, to je moral u politici. S obzirom da se Dveri i ja od početka zalažemo za moral, vrijeme je da to sada pokažemo i na sopstvenom primjeru“, poručio je Boško Obradović.