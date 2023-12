Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva uhapšen je muškarac M.S. (29) iz Kosjerića zbog sumnje da je pretukao svoju bivšu djevojku A.R. (19) iz Rusije.

Izvor: Instagram/printscreen

Uhapšen je muškarac S.M. (29) iz Kosjerića zbog sumnje da je pretukao svoju bivšu djevojku A.R. (19) iz Rusije. Njemu se na teret stavlja krivično djelo zlostavljanje i mučenje.

On se sumnjiči da je u stanu u Šafarikovoj ulici 4. decembra ove godine njoj nanio teške tjelesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Da podsjetimo, ona je na svom "Instagram" profilu objavila šokantnu priču u kojoj je saopštila ju je on pretukao dok je bio u pijanom stanju i da joj je nakon toga uzeo novac i pasoš. Navela je da ne može da napusti državu, a na fotografijama koje je objavila se mogu videti modrice i podlivi po cijelom tijelu.

Pogledajte fotografije povreda pretučene djevojke