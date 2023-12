Djevojka je objavila da je jedan mladić proganja u naselju Altina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na društvenim mrežama djevojka je objavila da je jedan mladić proganja u naselju Altina u Beogradu i da to ne radi samo njoj. Prema njenim riječima, muškarac bira žene koje žive same sa ciljem da im obije stanove što se njoj i desilo, kako je navela.

Djevojka je svoje iskustvo podijelila na Instagram stranici serbialive_beograd. "Prošle godine se dečko iz Smedereva doselio u naš kraj (Altina) i počeo da presrijeće devojke po ulici. Mene je konkretno više puta zaustavio i tražio mi broj telefona, raspitivao se kod komšija i u prodavnici u kraju gdje živim i došao mi je na stan da se upozna.

Rekla sam mu da nisam zainteresovana više puta i neko vrijeme me nije dirao. Priče po komšiluku su glasile da to radi i drugim djevojkama, ženama, i da targetira ženske osobe koje žive same i da obija stanove, nađena mu je i oprema za obijanje od strane par komšija koje su ga pratile jer je nekolicina stanova bilo obijeno ali ništa nije moglo da se dokaže. Ja sam tada otišla do hotela u kome živi sa majkom koja je tamo bila zaposlena da zamolim vlasnike da mu skrenu pažnju da me ostavi na miru i oni su pozvali njegovu majku koja mi je rekla da se on samo udvara!", napisala je djevojka.

Navela je da tad ništa nije prijavila, a onda je opisala događaj koji se desio u njenom stanu. "Prije par dana, tačnije 30. novembra u tri ujutro psi su me probudili, imam ih tri, jer su čuli da se nešto dešava kod vrata i kad sam ušla u hodnik vrata su bila otvorena, bio je mrak, on je stajao jednom nogom u mom hodniku i tada je pokucao i rekao da mu je stan izgorio i da mu zovem taksi, bio je mrak u zgradi i u prvi mah sam pomislila da je zaista neko od komšija i krenula po telefon, kad sam upalila svijetlo i vidjela da je on shvatila sam onako bunovna i da su vrata bila otvorena i da je on u pitanju.

Tada mi je tražio broj telefona ponovo i počela sam da vičem pa je pobjegao. Zvala sam policiju, došli su, sastavili zapisnik i otišli. Pričali su sa vlasnicima hotela ali nisu išli kod njega iako sam im rekla gdje živi. Nisu se zadržali ni pet minuta kod njih, pa sam ja oko 4 otišla sama, rečeno mi je da oni nemaju uvid u to ko kod njih živi i da ih to ne zanima", podijelila je djevojka na Instagramu.

Takođe je napisala da su joj pripadnici policije rekli da je vjerovatno ostavila vrata otključana i da je mladić vjerovatno došao jer mu se sviđa.

