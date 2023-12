Još uvek nema vesti o srpskom državljaninu kog su oteli pripadnici Hamasa.

Izvor: PRINTSCREEN/TWITTER/OSINTDEFENDER/kurir tv/pritnscreen

Majka Аlona Ohela, kog su oteli pripadnici Hamasa, Idit Ohel još uvek nema informacije o sinu i nada se da će uskoro biti oslobođen.

"Nadam se da ce se moj sin vratiti. Čekamo da čujemo da li će ga pustiti. Volela bih i nadam se da ce biti oslobođen. Ne znamo tačno kada, niko nam ništa ne govori, tako da ništa ne znamo, a veoma smo nestrpljivi da vidmo šta će se desiti u narednim danima", započela je zabrinuto Ohel.

Kako kaže, u kontaktu su sa nekim iz Izraelske vojske, koji ih od početka obaveštava.

"Imamo tu jednu osobu, taj jedan kontakt od početka koji nas obaveštava, dolazi jednom nedeljno kod nas, da nas obiđe. Jednom dnevno nas pozove da pita kako smo. On je iz ili vlade ili vojske, tako da će nas on obavestiti i ako puste našeg sina. Ako se nešto dogodi ili ako se moj sin vrati kući, ako ga puste, on će mi javiti", ispričala je.

Nada se da se njen sin ubrzo vratiti.

"Nadam se, verujem da će se to desiti veoma brzo, želim da verujem. To je veoma važno za mene I našu porodicu. Radimo sve što možemo da bude spremno kada se on vrati kući. Ja I dalje pričam sa novinarima, puštam njegove pesme, kao koncert, trčimo za njega, radimo stvari koje je on voleo. Imam osećaj da je dobro, zdrav, da će se vratiti uskoro kući. Ja sam mu majka, povezana sam sa njim, on je moje dete, imam taj osećaj kao majka... Znam da će doći, ali ne znam kada", sigurna je Ohel.

Ipak, Crveni krst, još uvek, ne može da dođe do talaca.

"Imamo informacije da nikog iz Crvenog krsta Hamas nije pustio da vidi taoce, što je veoma loše. To je problem.. Mnogi taoci su povređeni, potrebna im je medicinska pomoć i jedino ih kada puste, oni tek tada mogu biti pregledani. Sada je primirje i svi se nadamo da će svi biti pušteni", rekla je Idit Ohel.