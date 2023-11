Majka U.B. (21) koji je osumnjičen da je počinio masakr u mladenovačkim selima Dubona i Malo Orašje u kojem je stradalo devet, a ranjeno 12 ljudi, podnijela je krivične prijave protiv roditelja i rođaka ubijenih.

Prošlo je više od šest mjeseci od pucnjave u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca u kojoj je stradalo devet osoba, a ranjeno 12. Osumnjičen je U.B. (21), a njegova majka je prema saznanjima "Kurira", podnijela na desetine krivičnih prijava protiv roditelja i rođaka ubijenih.

Stefan Marković, mladić kome su ubijena dva brata u tom masakru, je ispričao kakvo maltretiranje trpe on i njegovi prijatelji prethodnih mjeseci. Stefan je izgubio dva brata, D.T. i N.S.

"Majka osumnjičenog nas posle svega prijavljuje policiji non-stop! Mislim da na mene ima poseban 'pik', jer sam javno pričao o zločinu i onda kada god joj se nešto pokvari ili desi oko kuće, ona okrivi mene. Nekoliko puta sam morao da idem u policijsku stanicu 29. novembar, gdje sam čak išao i na poligraf, koji sam prošao", kaže Stefan.

Kobne večeri 4. maja ove godine je Stefan bio napolju. On je tada "za dlaku" izbjegao smrt.

"Bio sam napolju, u školskom dvorištu te večeri sa rođacima i društvom i bukvalno sam dva minuta prije nego što je on došao otišao kući samo da večeram. Planirao sam odmah da se vratim, ali on je zapucao", dodaje on.

Tvrdi da ga majka osumnjičenog U.B. lažno prijavljuje za razna djela. Neka od njih su trovanje psa, isključivanje vode u bunaru...

"Prijavljivala je da sam joj isključio vodu u bunaru, otrovao psa, posjekao voćnjak, baš je bilo svašta, ali ja sam dokazao da nemam nikakve veze s tim niti joj se obraćam. Najgore mi je bilo kada me je optužila da sam im zapalio kuću u Šepšinu. To je ozbiljna svar, a ja sam bio taj koji je prvi primijetio da im gori kuća i rekao sam policajcima koji stoje ispred njene kuće 24 sata da nešto gori i po mojoj prijavi su i reagovali. Policajcima sam tom prilikom objasnio da nemam nikakve veze sa paljevinom", navodi Stefan.

Kaže da ga je i javno vrijeđala. Njegov advokat je potvrdio Stefanove tvrdnje da on trpi torturu.

"Ja imam njivu koja je na šest ili sedam metara od njene kuće, radim tamo, imam i neki posao sa jabukama i često sam na njivi. Trpjeo sam vrijeđanje od nje pred policajcima koji su bili tu da je zaštite. Strašno me je vrijeđala zbog mog gostovanja na televiziji, a vezano za sve što se desilo kobnog dana, ali ja joj ništa nisam rekao niti sam je zbog toga prijavio. Posle svega za porodicu optuženog ne postoji opasnost i njegova majka se slobodno kreće po selu, a mi smo ti koji i dalje nemamo mira", ističe on, a njegov advokat Stefan Stefanović potvrđuje njegove riječi.

"Stefan i njegov drug nisu ni prilazili imanju, kao ni članovima ove porodice, prvenstveno jer i ne žele da ih sreću, neprijatno im je i ne žele sa njima nikakav kontakt. Ona to radi iz čista mira. Prijavila ih je jer ih je srela, dok je išla u posjetu sinu i mužu u pritvor u Smederevu, a oni su tada išli da daju iskaze u smederevskom tužilaštvu. Ona ih je tada, potpuno bez osnova, prijavila da je prate i ugrožavaju njenu bezbjednost, što je zloupotreba njenih građanskih prava. Ona je na taj način počinila krivično djelo lažnog prijavljivanja. Porodica Uroša B. ima preveliku zaštitu koju zloupotrebljava i tako unosi nemir stanovnicima sela. Ova porodica i sada torturiše cijelo selo i tako nastavljaju ono što su započeli. Kako saznajemo, kuću Uroša B. u selu Dubona danonoćno čuva policija od 4. maja. U kući mu živi deda, a majka dolazi vikendom", izjavio je advokat Stefanović.