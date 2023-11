Mlada teniserka koja je prenosila drogu nije htjela da kaže ko je natjerao.

Izvor: privatna arhiva

Suđenje Jeleni M. (20). teniserki koja je uhapšena u martu ove godine nakon što je policija u "smartu" kojim je upravljala pronašla 8,5 kilograma marihuane počelo je juče u Višim sudom u Beogradu. Na početku suđenja Jelena M. je iznijela svoju odbranu, i kako prenose mediji, ona je priznala da je prenosila drogu, ali je tvrdila da nije imala umišljaj, odnosno da nije imala namjeru da to radi.

"Ona je priznala da je prenosila drogu, ali je tvrdila da je bila natjerana na to, ali nije željela da otkrije ko ju je natjerao", kaže izvor. Teniserka je na suđenje dovedena iz pritvora u kojem se nalazi od hapšenja. Podsjetimo, optužnicom Jelena M. se tereti da je u periodu do marta ove godine, neovlašćeno, radi dalje prodaje, prenosila opojnu drogu i to oko 8,5 kilograma marihuane.

Optužnicom se okrivljenoj na teret stavlja krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu. Za ovo krivično djelo zaprećena kazna zatvora je od tri do 12 godina.

Podsjetimo Jelena M. nekadašnja šampionka Srbije u konkureniciji do 14 godina, 12. marta ove godine zajedno sa maloljetnim licem, prema kojem je postupak razdvojen, odvezla se "smartom" do Kopaonika i od nepoznate osobe preuzela jednu crnu putnu torbu u kojoj se nalazilo ukupno 8,5 kilograma marihuane upakovane u 20 paketa i stavila je u prtljažnik. Prilikom povratka za Beograd osumnjičene su zaustavili operativci SBPOK-a i uhapsili ih.

