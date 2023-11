Dva Srbina iz okoline Aleksandrovca - Zoran i Draža su oženili dve albanske neveste.

Izvor: YouTube/screenshot/Emotion tv show

Dva Srbina iz okoline Aleksandrovca - Zoran i Draža su oženili dve albanske neveste Mihu i Miru koje su postale jetrve.

O njihovom putešestviju snimljena je i emisija "Moja velika svadba" u kojoj je moglo da se vidi kako to izgleda kad Srbin ode po mladu u Albaniju, šta se dešava na albanskoj svadbi i kakvi su običaji. Prvi je put Albanije, još ranije krenuo brat Zoran koji se oženio plavokosom Mihom koja kaže da je plakala kad je odlazila iz roditeljske kuće, ali da se sada već navikla i da joj je lepo sa mužem, pa je i pomalo savladala srpski.

Pošto je video od brata, na isti korak odlučio se i Draža koji se oženio Mirom i u emisiji otkrio i koliko ju je, kako se reklo, "platio". On kaže da je nije kupio kako to mnogi misle jer se nevesti dopao takav kakav jeste, ali da je u troškove ušao put, pokloni za nju i slično, što je na kraju "izašlo oko 1.500 evra". "Mira me koštala samo običaji, put i ono što sam kupio njoj", kaže Dragutin kod od milja zovu Draža.

Dva brata Srbina oženili Albanke

Izvor: Youtube / Emotion TV Show

Mira je ispričala i da njen tata nije imao ništa protiv udaje za Srbina ali da se selu u okolini Tirane iz kojeg je to nije dopalo zbog rata i svega što se dešavalo između dva naroda. Na pitanje zašto nije poslušala selo koje je reklo da to nije dobar izbor, Mira kaže zato što joj se Draža dopao i zato što se zaljubila u njega.

Dva brata Srbina oženili Albanke Izvor: Youtube / Emotion TV Show

Jedan od najvažnijih običaja u delu Albanije odakle je njegova Mira jeste da mlada iz porodične kuće i dvorišta nikako ne sme da se izveze kolima koja su parkirana gepekom ka kapiji, već mladoženja mora da u dvorište uđe u rikverc i da auto istera samo napred, nikako drugačije, jer se to ne valja.

Najvažnije je bilo to da nije smeo da poljubi mladu sve dok je ne izvede iz roditeljske kuće! On je jedva dočekao da uđu u auto i krenu za Srbiju da bi mogli da se najzad poljube. Svojoj albanskoj nevesti Srbin je nakupovao i silnih haljina od kojih je ona uglavnom birala bele, jer joj se takve najviše sviđaju, iako mladoženja kaže da ta boja i nije baš za selo.