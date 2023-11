Jutros oko 8 časova dogodila se tragedija u zgradi Bigza na Savskom vencu kada je lift usmrtio B.V. (57). U zgradi se trenutno odvijaju radovi a jedan od radnika bio je svjedok ove tragedije.

Izvor: Kurir

Jedan od radnika u zgradi našao se na licu mjesta i ispričao kako se ova nesreća dogodila.

Kako je rekao u zgradi se nalaze novi liftovi koji još nisu pušteni u rad, teretni liftovi u kojima se stalno nalazi momak koji upravlja liftom i drugi stari lift - onaj u kojem je poginuo čovjek.

- To je običan lift ima prednja vrata, a ona unutrašnja za senzor nema. U tom liftu postoji prekidač i kada vas čovjek koji vozi lift odveze na sprat na koji idete mora da pritisne taster i dužan je da isključi lift na taj prekidač da ga ne bi neko u međuvremenu pozvao, da lift ne bi krenuo. Čovjek koji je poginuo je vjerovatno zaboravio da isključi prekidač, krenuo je da otvori vrata, u međuvremenu je neko pozvao lift i pošto je lift brz on je ostao do pola van lifta i tako je čovjek nastradao, presjeklo ga je - priča očevidac za Telegraf.rs.

Kako kaže ovo se dogodilo na petom spratu zgrade dok je on bio na šestom, kada je čuo buku brzo je strčao sprat niže.

- Ja sam prošao baš sa te strane gde je čovjek poginuo i zatekao hitnu pomoć, policiju i vatrogasce - priča on.