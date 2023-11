Nađa Tasić je imala 11. godina kada je na nju otpozadi 15. marta 2022. kolima naletjeo Aleksandar Milić (75) u njihovom selu Šilovo kod Lebana.

"Ubica naše Nađe dobio je takoreći osam godina besplatnog staračkog doma, a moje dijete je dobilo dva metra ispod zemlje! Neće imati detinjstvo, neće završiti školu, neće plivat i igrati folklor... Ja idem Nađi na groblje, a on se vozi pored mene kao da ništa nije uradio", ovim potresnim riječima priča Jelena Tasić, majka poginule djevojčice.

Nađa Tasić je imala 11. godina kada je na nju otpozadi 15. marta 2022. kolima naleteo Aleksandar Milić (75) u njihovom selu Šilovo kod Lebana, a usled zadobijenih povreda dijete je preminuo 26. marta, 11 dana nakon nesreće.

Nađina majka je navela da je saznala za presudu Apelacionog suda u Nišu koji je okrivljenog osudio na jedinstvenu kaznu od osam godina. Apelacija je inače, preinačila odluku Osnovnog suda u Lebanu od juna gde je donesena presuda bila manja od ove sadašnje odluke.

"Nijedna odluka suda ne može da mi vrati dijete kojeg više nema! Naša Nađa više nikada se neće smijati, igrati, voljeti i zagrliti svojim toplim rukama, a njen ubica se i sa proživljenim životom od 75 godina sramno izvlačio i lagao tokom cijelog sudskog postupka kako ne bi bio osuđen na zatvorsku kaznu zbog saobraćajne nesreće koju je skrivio", kaže neutešna žena u jednom dahu i dodaje:

"Mi se borimo svako jutro da započnemo novi dan. Jako je teško, ali ne odustajemo, školski ranac naše Nađe i dalje stoji u ćošku sobe, dnevnik je otvoren na stolu tog dana nije stigla da ispiše tu stranicu...".

U potresnom razgovoru, majka je navela i da je su nakon što su izgubili Nađu prolazili kroz pakao. "Porodica okrivljenog nas je omalovažavala, vrijeđala i anonimnim prijavama dovodila u stanje, koje ne mogu da opišem. Pa zar im sa neke ljudske strane nije bilo dovoljno što nam je ubio dijete, pa su morali da nam dovedu i inspekciju na kuću zato što smo na porodičnom domu oslikali mural naše Nađe", dodaje ona:

"Zamislite, njih uznemirava mural mog djeteta na našoj kući jer tu prolaze... Strašno, nije se udostojio ni jedno izvini, izjava saučešća, pokajanje ništa nismo dobili od njega, a dijete nam je nakon udarca ostavio da leži u kanalu pored puta".

Kako dalje dodaje sagovornica, ona je imala razumevanja "da je kazna kada se gleda sa ljudske strane velika, ali sa druge strane to je malo za nekog ko je ostao bez svog voljenog bića." "Od tog dana živimo u košmaru iz koga ne možemo da se probudimo. Želimo da kao roditelji koji su ostali bez djeteta u saobraćajnoj nesreći probudimo svijest i na neki način dopremo do vozača koji bi morali da imaju više obrzira i kultura kada sjedaju za volan. Svima može da se desi to jeste tačno, ali nemojte da do toga dolazi, nekome kao što smo mi to je uništilo život".

Niški Apelacioni sud, kako smo već prenijeli, ove nedelje doneo je odluku da se ta prvostepena presuda preinači i da mu se nakon uložene žalbe kazna poveća, i odlučeno je da se osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina. Pa da podsjetimo, nesreća se dogodila 15. marta prošle godine u selu Šilovu u blizini škole nadomak Lebana, a djevojčica je u Kliničkom centru Niš preminula 26. marta.

"Nađa Tasić je prilikom udarca zadobila teške tjelesne povrede i od tada se 11 dana nalazila u kritičnom stanju. Ona je imala nagnječenje mozga sa otokom i bila je u vještačkoj komi", podsjeća izvor i dodaje da se optuženi nakon što je pobjegao sa mjesta nesreće predomislio pa je nakon nekog vremena došao i sam se prijavio policiji.