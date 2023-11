Djevojčica (13) iz Čačka, koja je četiri dana bila odsutna iz kuće, nađena je nakon što je slučaj prijavljen policiji, ali njena majka kao i otac sada mole institucije da pomognu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vera M. čija je ćerka (13) pronađena sinoć u Čačku, ogorčena je na institucije koje nisu uspjele da procesuiraju muškarca za kojeg ona tvrdi da je u neprimerenim odnosima sa njenom ćerkom. Kako je Vera objasnila ona i njen suprug su podnijeli krivičnu prijavu za obljubu maloljetnog djeteta, ali da se u tom postupku nije daleko odmaklo, uprkos činjenici da postoji ljekarski nalaz da je devojčica razdevičena. "Garantujem da je ona sa njim i da joj je on oduzeo nevinost. Podnijeli smo krivičnu prijavu za obljubu, nemamo saznanja da se tu nešto konkretno i uradilo. Nikada ništa nije preduzeto. I ako ćerka tvrdi da joj je nevinost oduzeo bivši momak, u to ne verujem jer je ona pod uticajem muškarca od 48 godina. Ako ga ikada budem srela, ja ću mu presuditi golim rukama", rekla je ogorčeno majka.

Sagovornica objašnjava da su njen suprug i ona primili njegovog kolegu u kuću, ali da je on to iskoristio da im kako kaže "upropasti dijete". "Mi smo ga ljudski primili u kuću kada je bio u nevolji, a on nam ovako vraća. Ja više svoje dijete ne prepoznajem, ona je razdražljiva, urla, plače, galami, nikoga ne sluša, odbija da jede, potpuno je poludjela, preklinjem nadležne u institucijama da nam pomognu", kazala je Vera i dodala:

"Treba li da čekam da mi dijete ubiju pa da neko nešto uradi. Tvrdim da se ona i dalje viđa sa njim iako tvrdi suprotno. Podnijeli smo krivičnu prijavu i ništa...Dijete je u psihičkom haosu i njoj je potrebna hitna pomoć. Očajna majka kaže da o kolegi njenog supruga koji joj je zaveo ćerku ne zna skoro ništa.

"Ne mogu da poverujem da normalan čovjek može ovako nešto da radi. Nije mi jasno kako on do sada nije uhapšen. Ako mi znamo da je sličan zločin počinio i u drugom mjestu, pa ga protjerali, zašto nadležni u Čačku spavaju...Mi kao porodica nismo nasilni i nikada to nismo bili, čovjek nam je napravio pakao od života. Dijete instruiše da nas prijavljuje za nasilje, nemoćni smo, nemamo drugog izlaza, svoje dete ne prepoznajemo", tvrdi majka.

Više javno tužilaštvo u Čačku se danas oglasilo, kao i u prošlosti kada smo ih kontakitrali, tvrdnjom da je predmet otvoren i da policija ispituje cio slučaj. "Obavještavamo vas da je u međuvremenu bilo još prijavljenih događaja u vezi maloljetnog djetata, pa je tužilaštvo preko Policijske uprave Čačak nastavilo da vrši provere i prikupljanje potrebnih obaveštenja, radi utvrđivanja potpunog i tačnog činjeničnog stanja koje je neophodno za donošenje odluke u ovoj krivično pravnoj stvari", kazali su u čačanskom tužilaštvu.

Kako su rekli u čačanskom Centru za socijalni rad (CSR), oni su upućeni i zajedno sa policijom i tužilaštvom rade na ovom slučaju. Kako je navela Branimirka Radosavčević, direktorka CSR, socijalna radnica je vodila dete na lekarski pregled, i obavila razgovor. Ovakvi slučajevi zahtevaju kontinuiran rad u dužem vremenskom periodu, navela je ona.

Podsjećamo, otac je 4. septembra ćerku ošamario jer je sa proslave bratovljevog rođendana željela da napusti kuću oko 23 časa pod izgovorom da mora da se vidi sa drugom. Otac je tvrdio da nije mogao da je zadrži, pa je zato ošamario. Sat vremena nakon toga, muškarac za koga sumnjaju da je u emotivnoj vezi s devojčicom je pozvao njegovog brata i rekao mu da je djevojčica kod njega u susednom selu gde je našao smeštaj. Devojčicini roditelji su tada otišli do njega, uzeli dete i odatle je odveli pravo u bolnicu, gde su, kako majka tvrdi, obavljeni svi pregledi, a među nalazima je izveštaj ginekologa.