Baka Jelena (78) sinoć je zverski napadnuta u Bačkom Petrovom Selu nadomak Bečeja kada su joj razbojnici obili kuću u kojoj živi s namjerom da je opljačkaju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

- Sinoć sam kao i svake druge večeri gledala televizor, svjetla su bila ugašena, a u jednom momentu televizor se ugasio, što se često dešava kada radi više od 3 sata - kaže baka i dodaje da je shvatila da je nestala struja kada je vidjela da ne svijetli crvena lampica na televizoru.

Kaže da se nije uplašila, jer je pomislila da je riječ o nekoj vrsti kvara koji će do ujutru biti riješen, pa je legla da spava.

"Povukao me je za kosu i oborio na pod"

- Čula sam lupanje i slabije i jače, ali sam pomislila da je to moj mačak Sivko, pa se nisam uplašila - kaže ova hrabra starica.

Pretpostavlja se da lopovi nisu ni znali da postoji dio kuće gde Jelena živi, već su prvo preturali po spratovima kuće, a tek kasnije su ušli u dio gdje je ona, vjerovatno ni ne znajući da je žena tu.

- Kada su ušli u sobu gdje spavam, jedan od napadača jako me je povukao za kosu i oborio na pod, bilo ih je više. Jedan me je umotao u čaršav i konstantno me je šutao u glavu i u tijelo svom snagom i vikao mi je da mu dam novac, koji nemam - priča Jelena suznim očima, ali opet punim hrabrosti.

Ona dodaje da je vikala na srpskom i na mađarskom koji takođe dobro zna, ne bi li je neko čuo.

Vikala je i dozivala komšiju imenom govoreći mu da su lopovi u kući i da zove policiju, međutim niko je nije čuo.

"Pokušao je da mi gurne peškir u usta"

- U jednom momentu pokušao je da mi gurne peškir u usta da me ućutka, a ja sam mu rekla "ako mi to staviš još više ću vrištati, a ti ćeš svoje dobiti" - opisuje Jelena hrabru borbu sa napadačima.

Kaže da su nakon toga pobjegli, ali su joj prije toga strgnuli burmu sa ruke i odnijeli nekoliko stvari iz kuće u cegeru.

Jelena se poslije prvobitnog šoka, brzo osvijestila i "došla sebi" nakon čega je pozvala unuka koji živi u selu, a koji je odmah obavijestio policiju i potrčao ka bakinoj kući, a usput je pozvao i sestru i zeta koji žive u Zemunu, a koji su takođe odmah krenuli ka selu.