Glumac Irfan Mensur detaljno je opisao borbu sa korona virusom, i otkrio da je najljepša poruka koju je u životu dobio bila na otpusnoj listi, kada je doktorka napisala "Prošao si". On se tom prilikom prisjetio i da je u istom trenutku u bolnici, u sobi do njegove tada ležao Žarko Laušević, za koga ga vezuju neizbrisive uspomene.

"Neka čudna veza postoji između nas dvojice. Mi smo ljudi koji se nisu družili, nismo se zvali telefonima, sastajali, već smo živjeli zajedno. Na neki čudan način smo povezani i u nekim krucijalnim trenucima u mom životu, poput onog događaja u Stupici, Žarko je stalno bio tu. A evo, opet se desilo to, da obojica budemo smješteni jedan pored drugog, liječeći se od ove pošasti koja nas je zadesila", ispričao je tada Mensur.

Irfan u javnosti nije često pričao o odnosu sa legendarnim Lauševićem, a kada je napustio ovaj svijet, podijelio je dirljivu uspomenu. Tokom pandemije korona virusa, zajedno su ležali u bolnici, soba do sobe, a evo po čemu Irfan pamti taj period. "Mi smo se svakog 19. januara, našeg rođendana, ako smo bili u mogućnosti, nalazili i zajedno provodili noć. Ne zbog toga da bi slavili, već zbog toga da bi skupili divne i pametne ljude zbog kojih smo se i mi dobro osjećali. Poklanjali smo jedan drugom sitnice, kada smo obojica ležali od teškog oblika korone", započeo je priču glumac i nastavio: "Bili smo soba do sobe. Otišao je par dana prije mene i kada je odlazio rekao je: 'Evo ti ovo za ova dva do tri dana', ali mi je ostavio nešto što me i danas podsjeća na njega. To je šolja sa velikim smajlijem iz koje ja pijem kafu svako jutro. Poklonio mi je za rođendan jedne žute čarape, ali to nije žuto, već fluorescentno žuto i štipa za oči kada se pogleda. On se smijao i rekao: 'Ovo ćeš barem jednom da obučeš. Jedino ti, jer ne znam čovjeka koji bi to obukao'. Takav je bio Žarko", ispričao je Mensur za Kurir.