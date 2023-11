Koleginica nastavnice ranjene u "Ribnikaru" otkrila u kakvom je stanju.

Peticiju, koja je pokrenuta da se nastavnici koja je teško ranjena u OŠ "Vladislav Ribnikar" dodijeli nacionalna penzija do sada je potpisalo 11.000 građana. Da bi se peticija, da se nastavnici istorije ranjenoj u "Ribnikaru" dodijeli nacionalna penzija, uzela u razmatranje dovoljno je sakupiti 10.000 potpisa, a Marija Crnojević, koleginica teško ranjene Tatjane S. otkrila je u "Jutro na Blic" da za sada ima dovoljno potpisa, ali i da svaki dodatni potpis znači.

Istakla je i da se Tatjana fizički oporavlja, ali i da je teško govoriti o njenom psihičkom stanju. "Ako bih rekla da je Tatjana dobro, mogla bih da kažem da je to djelimično dobro. Ona se oporavlja, taj oporavak ide svojim tokom. Sporo, sitnim koracima, ali važno je da je stala na noge. Ona je i bila usmjerena bila na taj svoj fizički oporavak. Kada bismo govorili o njenom psihičkom stanju i zdravlju, situacija je zaista veoma teška i kompleksna. Tatjana je proživela jednu ozbiljnu traumu. Ne samo ličnu, već je bila i svjedok jezivog zločina i gubitka mnoge dece. I to je ono što njoj pravi najdublje rane koje mislim da nikad neće zacjeliti", kaže Marija Crnojević.

Peticiju pokrenule kolege iz privatne gimnazije

"Što se tiče peticije, ona je pokrenuta iz kruga kolega jedne privatne gimnazije u kojoj je Tatjana radila i mi smo jednostavno osjetili potrebu da nešto uradimo, da pružimo podršku, da Tatjana osjeti da smo uz nju", kaže profesorka Crnojević.

Ovo je način da se pokaže empatija i poštovanje ne samo prema njoj i njenoj porodici, već i prema profesiji uopšteno. "To je i znak podrške profesiji kojom se bavimo, a to je nastavnički poziv. Tatjana je upoznata sa našom inicijativom, njoj veoma znači to što ima toliku podršku kolega, roditelja, đaka, sadašnjih, bivših i mislim da ne smemo nikada zaboraviti kroz šta je prošla ni ona, a ni ostale žrtve ovog jezivog masakra", kaže Tatjanina koleginica.

Očekuje i da će peticija naići na otvorena vrata i da će Tatjana, nakon ove podrške, dobiti minimum koji zaslužuje. "A to jeste nacionalna penzija i zašto kažem minimum, zato što mislim da postoji mnogo načina na koje se može iskazati i podrška i empatija i zasluga i za nju i za sve ostale žrtve iz "Ribnikara"", kaže Milica Crnojević.

Nacionalna penzija za veliki doprinos kulturi

Nacionalna penzija dodeljuje se za veliki doprinos kulturi i drugim oblastima. Nju dodeljuje Vlada Republike Srbije, na prijedlog državne komisije. Peticiju da nastavnica koja je teško ranjena u OŠ "Vladislav Ribnikar" kada je dečak-ubica na upao na njen čas i hicima iz očevog pištolja usmrtio svoje drugare iz školske klupe, možete potpisati i vi na sajtu peticije onlajn. Tog 3. maja, dečak ubica usmrtio je ukupno 9 učenika i čuvara škole Dragana, a ranio petoro učenika i nastavnicu istorije Tatjanu S.