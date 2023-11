Jedan poštar je u kafiću u Bijeljini, nepodeljene penzije, dijelio gostima kafića.

Izvor: YouTube/TVStudioB

U jednom ugostiteljskom objektu u Bijeljini, priveden je mladi poštar, koji je u bio u pijanom stanju, kada su ga priveli pripadnici policije.

Kako saznaje BN, on je poštarskoj torbi imao nepodijeljene penzije. Poštar je, kako tvrdi izvor, častio goste redom i počeo da dijeli penzije gostima kafića od stola do stola… U jednom trenutku došlo je i do prepirke koja se završila tučom.

Ubrzo je stigla i policija koja je pijanog poštara privela u policijsku stanicu. Kako saznaje BN, policija je na informativni razgovor pozvala i direktora Pošte u Bijeljini Radu Bjelicu.

Bonus video: