Smijenjen je hrvatski ministar odbrane Mario Banožić koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći.

Izvor: YouTube/RTL/Screenshot

Predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković smijenio je ministra odbrane Marija Banožića koji je jutros izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo muškarac (40).

"Razriješio sam Banožića. Osobe koje su štićene osobe druge kategorije mogu sami da voze. Vozio je svoje privatno vozilo. Išao je u privatnu situaciju. Za štićene osobe je bolje da voze profesionalci", otkrio je Plenković i dodao da je ovlastio drugog državnog služebnika da obavlja dužnosti ministra odbrane.

Iz državnog tužilaštva Hrvatske koje je sprovelo uviđaj kažu da je utvrđeno da je ministar Banožić preticao teretno vozilo iako se nije uvjerio da to može sigurno da učini. To znači da je on kriv za nesreću sa smrtnom posledicom, jer je prilikom iste tragično izgubio život G. Š. (40), piše 24.hr.

Kazneni zakon Hrvatske kaže da ako neko izazove nesreću u kojoj smrtno strada jedna ili više osoba, prijeti mu kazna zatvora od tri do čak 15 godina. Ako nesreću sa smrtnim posledicama izazove iz nehata, kazna zatvora je od jedne do osam godina.

