Novinarka Slađana Jašarević je otkrila detalje ubistva švedskog državljanina u Sarajevu.

U Sarajevu u pucnjavi u naselju Bulevar na Stupu je ubijena jedna osoba u utorak uveče. Svjedoci su rekli da su dvije osobe bile žrtve, jedna je stradala na licu mjesta, a druga je povrijeđena i prebačena je u bolnicu.

Portal “Avaz” piše da je uhapšen Oliver Erbert-Peter. On je u utorak uveče lociran na području Sokoca, a pronađeno je i vozilo koje ga je čekalo nakon izvršenog ubistva

Novinarka Slađa Jašarević je otkrila više detalja o likvidaciji koja je uzdrmala region. Ubijeni muškarac Haris Osterdahl je jedan od vođa ozloglašenog narko-kartela iz Švedske.

"Ono što se znalo već sinoć jeste da je ubijeni Haris Oster Dal. On je državljanin Švedske, ima pasoš Švedske, porijeklom vjerovatno nije autentični Šveđanin, jer samo ime govori. Nažalost, ova pucnjava koje nije jedina ovih dana u Sarajevu. Naime, ubijeni je, prema informacijama do kojih su mediji došli, vođa jedne narkobande u Švedskoj, već je osuđivan zbog dilovanja droge. Međutim, isplivale su informacije da je on i vođa zloglasnog narkoklana Fokstrot, i da je došlo do nekih sukoba u okviru tog narkoklana zbog kojeg je već 12 ljudi ubijeno. Ubijeni je, očigledno, sa još jednim prijateljem ili saradnikom koji je ranjen u pucnjavi, utočište našao u Sarajevu. Ono što je zabrinjavajuće jeste da je putovanje se sinoć desilo u nekim poslepodnevnim časovima, znači oko pola pet posle podne, kada je na ulici puno ljudi.

Problem je zbog istraga čuvene Skaj aplikacije, odnosno prikrivanja podataka do kojih se došlo u tim istragama. Nažalost, istrage su pokazale da su u šverc narkotika preko ovog regiona i u ovom regionu uključeni najviši politički, policijski ali i pravosudni dužnosnici Bosne i Hercegovine. E sad, kako se zataškavaju ti dokazi da nam ne bi pola države otišlo u zatvor, tako je vjerovatno i promakla informacija da je ubijeni već bio osuđivan za drogu i slično, jer se postavlja pitanje kako je on mogao ući u Bosnu i Hercegovinu ako ima kriminalni dosije", rekla je Jašarević.

Njegov pomagač je i dalje u bjekstvu. Svjedoci su naveli da su vidjeli dvojicu muškaraca na biciklu koji su osuli rafalnu paljbu na dva muškarca koji su bili ispred jedne prodavnice. Stradali muškarac je došao iz Švedske u BiH prema dosadašnjim informacijama policije, dok su napadači navodno koristili prigušivače prilikom likvidacije.

Portal “Avaz” prenosi da su napadači bili maskirani i da su nosili sportsku torbu u kojoj su nosili automatsko oružje. Na licu mjesta nisu pronađene čaure što sugeriše da je reč o profesionalcima. Ubijen je švedski državljanin Haris Osterdahl, a ranjen je državljanin BiH. Ubijeni državljanin Švedske je imao 30 godina i bio je vođa narkokartela zbog čega je 2017. godine osuđen na četiri godine zatvora zbog korupcije i prodaje narkotika.