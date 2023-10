Podgoričanka tvrdi da nije precizno znala za šta će kriminalna grupa za koju je radila koristiti poslovni prostor koji je iznajmila, pišu Vijesti.

Za 300 eura Katarina Baćović pristala je da bude dio ekipe koja je obila depo Višeg suda u Podgorici, ali tvrdi da nije precizno znala za šta će kriminalna grupa za koju je radila koristiti poslovni prostor koji je iznajmila.

Baćović je to tvrdila pred istražiteljima, a ponovila je i pred sudijom za istragu Osnovnog suda, koji joj je juče nakon saslušanja odredio pritvor do 30 dana.

U sudskim spisima, u koje su “Vijesti” imale uvid, piše i da je ona slijedila instrukcije osumnjičenog Nikole Milačića, koji je od nje tražio da iznajmi poslovni prostor u Njegoševoj ulici broj 12, ali je i naučio da se preruši kako je ne bi poznali i kako ne bi bila uhapšena.

Sudiji je, kako Vijesti prenose, rekla i da je sama zaključila da je Ivica Piperović umiješan u kopanje tunela i obijanje depoa Višeg suda u Podgorici, ali da joj on nije davao zadatke, niti je sa njim komunicirala u vezi sa tim nezakonitim poslom.

U spisima se navodi i da je Baćović “osumnjičila” Piperovića jer joj je Milačić, po čijem nalogu je, kako tvrdi, postupala, rekao da je to porodični posao.

“A jedina porodica koju on ima je njegov zet Ivica Piperović”, objasnila je ona sudiji za istragu.

Priznala je da se za Milačića raspitivala nakon što je prestao da joj se javlja, i pošto je nije isplatio za posao koji je odradila - iznajmljivanje poslovnog prostora iz kog su kriminalci prokopali 30 metara dug tunel i obili depo Višeg suda.

Ona je nadležnima ispričala i da joj je Milačić, za kog je, kako tvrdi, znala da se bavi nezakonitim poslovima, predložio da uđe sa njim u posao i dao joj 300 eura za to, kao i mobilni telefon na kom su bile instalirane samo tri aplikacije.

Tvrdi da je od nje tražio da se preruši kad pođe da iznajmi poslovni prostor, i da je išao sa njom da kupi periku.

“Nakon što je pristala da uđe u posao, rekao joj je da ga ne pita za druge detalje, jer o tome ne treba da zna, a tokom njihovih susreta stalno joj je govorio da nakon toga treba da ide u Zetu”, piše u izjavi Baćović.

Ona je tvrdila da je Milačić vrijeđao jer nije uspjela da fotografiše podrumske prostorije, zbog čega je to sam morao da uradi, ali i da je bio grub prema njoj kada je potrošila internet na telefonu koji joj je dao, prenosi portal Vijesti.

Takođe, pred sudijom je ponovila da joj je upravo Milačić donio 2.800 eura koje je predala agentu za nekretnine kada je zaključivala ugovor o zakupu poslovnog prostora u Njegoševoj ulici broj 12.

“...Prilikom njihovog posljednjeg susreta ga je pitala što je bilo sa njihovim poslom, od kog je i ona trebalo da dobije novac, a dobila je samo 300 eura, pa joj je on rekao da od posla nema ništa i da nikad niko nije ulazio u prostor. Na njeno pitanje: ‘Kako to zna’, odgovorio joj je: ‘Mi smo porodica’, a jedina porodica koju ima je njegov zet Ivica Piperović... Nakon što je u medijima vidjela vijest o obijanju depoa u Višem sudu u Podgorici, vidjela je da se radi o prostoru i podrumu za koji je prethodno zaključila ugovor i iz kojeg je prokopan tunel do depoa Višeg suda... Pokušala je da kontaktira Milačića, ali je on bukvalno nestao”, citiraju u sudskim spisima izjavu Baćović.

Navodi se da je nadležnima rekla da je od prijatelja Bogdana Gardaševića saznala ko je Milačićeva porodica u Zeti, odnosno, da su to njegova sestra i zet, ali nije htjela da kaže ko joj je rekao da Ivica Piperović ima veze sa kopanjem tunela...

Kako Vijesti prenose, Piperović je i pred sudijom za istragu negirao njene navode, tvrdeći da nema nikakve veze sa obijanjem sudskog depoa i krađom oružja iz prostorije u kojoj su pohranjeni dokazi za najznačajnije sudske postupke.

Ipak, sudija za istragu odredio mu je pritvor do 30 dana.

Nakon saslušanja, u Istražni zatvor poslati su i Katarina Baćović, Milačić i Marijan Vuljaj.

Baćovićeva, Piperović, Milačić i Vuljaj uhapšeni su 12. oktobra zbog sumnje da su dio kriminalne grupe koja je obila depo Višeg suda. U toj istrazi osumnjičeni su i Podgoričanin Predrag Mirotić, uhapšen 23. septembra, zatim Lozničanin Vladimir Erić koji je 13. oktobra uhapšen u Švedskoj, kao i njegovi sugrađani Dejan Jovanović (31), Veljko Marković (32) i njegov stric Milan Marković (53) koji su u bjekstvu.

Krađa iz depoa Višeg suda otkrivena je 11. septembra, a dok je trajao popis dokaza u toj prostorji, utvrđeno je da su lopovi u sud ušli podzemnim prolazom, pišu Vijesti.

Piperović nije mogao ući u tunel

Jedan od pravnih zastupnika Ivice Piperovića, advokat Stefan Jovanović, kazao je za “Vijesti” da tužilaštvo nije preciziralo što je njegov i branjenik Zorana Piperovića učinio da bi pomogao izvršiocima krivičnog djela koji su kopali tunel ispod Višeg suda.

“Imajući u vidu gabarite mog branjenika, on nikako nije mogao proći kroz tunel, a tunel je zabetoniran i nećemo moći da uradimo rekonstrukciju. Naveden je samo naziv krivičnog djela, a nije konkretizovano koju je radnju pomaganja navodno preduzeo - je li pomagao, držao svjetlo, provukao se kroz tunel, iznosio oružje... Nisu naveli, jer Katarina Baćović nije ni znala da objasni što je on radio, samo ga je posredno navela”, kazao je Jovanović.