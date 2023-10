Otac dječaka ubice je čuvao oružje na nepropisan način.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković

Dok je dječak ubica iz Ribnikara krivično neodgovoran, podignuta je optužnica koja obukvata njegove roditelje, ali i zaposlene u streljani, prenosi "Telegraf".

Otac dječaka je optužen za krivično djelo protiv opšte sigurnosti. On je u periodu od godinu dana prije masakra u školi obučavao sina da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem i pripadajućom municijom i omogućio je sinu da gađa u mete u obliku koncentričnih krugova i silueta ljudi, da puni okvir i kako da stoji i diše prilikom korišćenja oružja.

Pojavila se i fotografija na kojoj se vidi dječak kako pozira u streljani sa vazdušnom puškom marke "diana", model "460 magnum" kalibra 4,5 milimetra, sa montiranim optičkim nišanom. Ova slika bi istovremeno mogla da bude krunski dokaz i protiv vlasnika streljane u kojoj se dječak obučavao, a koji je prema optužnici dao lažan iskaz, ali i protiv drugih zaposlenih u tom objektu.

Otac dječaka ubice je takođe čuvao oružje na nepropisan način - pištolje sa šest okvira i municijom držao je u dva plastična kofera za prenošenje oružja umjesto u metalnom sefu sa ključem. Kofer u kom je bilo oružje i okvir je imao katanac sa šifrom, a drugi je bio bez katanca i u njemu je bila municija. Omogućio je djetetu da dođa do dva pištolja za koje ga je prethodno obučavao da puca u streljačkom klubu. Ta obuka trajala je godinu dana, te ne treba da čudi da je trinaestogodišnji dječak bio tako dobar strelac. On ga je, kako se sumnja, u tri navrata vodio u Streljački klub "Partizan Practical Shooting", i u otvoreni prostor u Etno selo Gostoljublje u Mionici, uprkos činjenici da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovom uzrastu.

On je svog sina najprije godinu dana prije 3. maja 2023. godine, u pomenutom Streljačkom klubu obučavao da rukuje vazdušnim oružjem, da gađa mete u obliku koncentričnih krugova, kako da stoji i diše, nakon čega je odobrio obuku za gađanje iz vatrenog oružja - pištolja marke "Glok". Dva do tri mjeseca kasnije u istom streljačkom klubu on je sina obučavao da rukuje, puni okvir i gađa u siluete ljudi iz pištolja marke "Češka zbrojevka", da bi ga 12. novembra 2022. godine odveo u Etno selo Gostoljublje, gdje je dječak pucao iz vazdušnog pištolja u koncentrične krugove. Potom je 11. aprila ove godine ponovo dijete odveo u isti streljački klub gdje je pucalo u mete iz vatrenog oružja, i to pištolja marki "Češka zbrojevka" i "Ruger", za koje on posjeduje odobrenje nadležnog organa za nabavljanje i držanje.

Njegov sin je 24. aprila pronašao pomenuto vatreno oružje u koferima koji su se nalazili u jednom rancu crne boje. Tužilaštvo je tražilo da ocu dječaka bude produžen pritvor, a on je i produžen za još 30 dana, kao i da bude osuđen na maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora. DNK tragovi majke dječaka pronađeni su na jednoj od čaura. Ona je u nekom momentu držala metak koji je kasnije ispaljen u školi. Majka dječaka je neposredno optužena jer je neovlašćeno držala municiju. Na metku "Češke zbrojevke" pronađen je njen neosporni DNK trag, a čaura na kojoj se nalazio pronađena je kod vrata u kabinetu istorije u školi, u koji je dječak. ušao kako kako bi pucao u svoje drugove i drugarice iz razreda.

Tužilaštvo je zatražilo da majka dječaka bude osuđena na dvije godine i šest mjeseci zatvora. Ona je takođe dobila mjeru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa sinom i upozorena je da može da joj bude određena teža mjera ukoliko prekrši zabranu.

Optuženi radnici streljane

Predsjednik streljačkog kluba Ratko I. je neposredno optužen zbog sumnje da je dao lažan iskaz pred tužilaštvom, kada je ispitivan u svojstvu svedoka u istrazi protiv oca dječaka, tako što je tvrdio da on nije vidio dječaka da puca, da ga je vidio samo jednom preko video nadzora kako dotrčava do svog oca koji puca, te da je tada lično dao nalog instruktoru da dijete izvede napolje.

Takođe je tvrdio da nikada nije upoznao dijete niti da je bio sa njim na vatrenoj liniji, a takav iskaz je suprotan dokazima koji su prikupljeni, navedeno je.

Nemanja M. je takođe neposredno optužen zbog sumnje da je dao lažan iskaz pred tužilaštvom u istrazi, jer je tvrdio da mu nije poznato da li je otac na svoju odgovornost dao sinu da puca iz vatrenog oružja, jer on to nije vidio, jer da jeste, sigurno bi ga sankcionisao, te da mu nije poznato da je otac dječaka sa nekim dolazio u streljanu da puca, a koji iskaz je suprotan prikupljenim dokazima.

Tužilaštvo je za obojicu tražilo po tri godine zatvora.

Umirivali ga krici

Dječak je, kako se sumnja, u posjed pištolja došao već 1. maja. Napunio je šest pripadajućih okvira pištolja "Češka zbrojevka" i "Ruger" sa ukupno 92 metka i sakrio ih, a njegovi roditelji nisu primijetili da oružja i municije nema. Tako je K. K. kobnog 3. maja oruže i municiju prebacio u ranac i ponio sa sobom u školu.

Ušavši u prizemlje škole, dječak je najprije ispalio 16 projektila koji su pogodili radnika obezbjeđenja škole, a zatim dvije učenice koje su sjedjele za stolom za dežurstvo, kao i u još jednu učenicu koja se nalazila ispred klavira. Potom je nastavio hodnikom ka kabinetu istorije, u kojem su se na času nalazili nastavnica istorije T. S, student istorije na praksi D. P, kao i 23 oštećena maloljetna učenika odeljenja VII/2 u koje je ispalio ukupno 45 projektila u vremenskom razmaku od 55 sekundi, a od te količine metaka je samo 11 promašilo.

Tu je lišio života petoro djece i ranio šestoro djece, kao i nastavnicu istorije. Jedno od ranjene djece naknadno je preminulo u bolnici.

On je, kako je navedeno, "vitlao oružje, ali je učionica mala, te je broj žrtava veliki.

Dječak je izjavio da se ne sjeća koga je sve ubio, kao ni krvi, ni likova žrtava. Na pitanje kako se osjećao dok je pucao u drugare iz odeljenja, odgovorio je da mu je bilo nelagodno što je tog dana prvi put pucao bez slušalica koje ublažuju jačinu zvuka. Rekao je da su ga "umirivali njihovi krici i vriska".

Na radnom stolu dječaka ubice policija je na dan ubistva pronašla repliku pištolja, pištolj za airsoft bez okvira, nefunkcionalan, kao i nacrt bombe. Dječak je na internetu pretraživao kako da kupi bombu, ali je odustao kada je shvatio da je to teško izvodljivo. Takođe je na papiru pravio nacrt eksplozivne naprave. Svi učenici odjeljenja 7/2 su dobili status oštećenih, bilo da su ranjeni ili ne, jer su preživjeli traumu gledajući kako njihov školski drug puca u njihove drugare. Radi zaštite njihovih prava, tužilaštvo je sudu predložilo da se isključi javnost tokom suđenja.

Dječak ubica koji u trenutku izvršenja masovnog ubistva nije bio krivično odgovora, u daljem sudskom postupku učestvovaće kao svjedok.

Optužnica koja je podignuta protiv oca dječaka koji je 3. maja izvršio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", obuhvata i krivična djela za koja se sumnjiče majka dječaka, kao i predsjednik streljačkog kluba kao i instruktor u streljani.

Podignuta optužnica napisana je na 267 strana, dok samo uvodni dio, u kom su opisana krivična djela koja su izvršena, ima 14 strana.