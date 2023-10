Zaljubila se u jednog čovjeka, ne sluteći da je prepuštanjem emocijama uplovila u najveći pakao svog života.

Nevena Mitić (48) iz Niša glavni je akter filmske priče. Bila je žrtva trgovine ljudima, primorana na prostituciju. Nevena dolazi iz porodice u kojoj je godinama posmatrala nasilje. Željela je da nađe bolju budućnost i kako je jednom prilikom otkrila, samo je čekala priliku da može da ode. Zaljubila se, vjerujući da je odnos sa, naizgled pažljivim muškarcem, mir koji je tražila. "Kada smo ušli u voz, znala sam da mi se nešto strašno sprema", započela je Nevena svoju priču.

"Dolazim iz siromašne porodice, zbog čega sam željela da odem što prije odatle, da bih pronašla svoj mir. Bilo je puno nasilja, to je bilo svakodnevno. Kako znam za sebe, to je bilo tako. Željela sam samo mir! Samim tim što je tukao moju majku, ja sam to kao dijete gledala stalno, to jeste bilo psihičko maltretiranje", rekla je Nevena Mitić za Republiku.

Nakon nekoliko mjeseci veze, Nevena je odlučila da krene za Holandiju sa momkom. Sve se promijenilo onog trenutka kada je zakoračila u voz. U početku je osjećala uzbuđenje zbog neizvesnosti koja je dolazila s novim početkom, ali taj osećaj - brzo je nestao. Par trenutaka nakon što su se udaljili od domovine, Nevena je postala žrtva nemoralne trgovine ljudima. Pitala se gdje je otišla i sa kim, žalila što takva pitanja nije postavljala prije nego što je bilo prekasno, prvenstveno sebi. Kada je stigla u Holandiju, govorili su joj da je spasena jer dolazi iz nasilne porodice, a na kraju...Uspjela je da se izbori sa cijelom kriminogenom organizacijom.

"Od prvog dana tu je psihičko maltretiranje. To je organizovani kriminal, maltretiranje, da bi mogli da me slome i da uzmu od mene ono što im treba. Bili smo u apartmanu. U tom stanu bukvalno je najveći pakao! Priprema za moj novi život. Shvatila sam da moram da igram igru i rekla sam im: 'Da li mogu ja danas da idem da radim?'. Radiću šta god, samo da izvučem živu glavu", rekla je Nevena za Republiku i dodala:

"Ja sam rekla da razumijem da im dugujem, jer su mi tako pričali, pa sam htjela da već tada krenem da radim! Odmah su me poveli i kada sam se našla u tom klubu gdje sam bila, samo sam pitala sebe: 'Šta je ovo, kako sam ja ovdje stigla, gdje sam ja uopšte?'. Taj pakao je trajao dvije godine i nisam znala da će trajati toliko. Rekli su da će ubiti moje roditelje, znali su gdje živim", ispričala je Nevena koja smatra da je bila u "kandžama mafije", a ne žrtva jedne osobe.

"Kad sam krenula za Holandiju, taj čovjek kom sam vjerovala, pretvorio se u zvijer. Postao je hladan i nemilosrdan. Bila je to užasna razmjena energije. Već u vozu je pokazao svoje pravo lice i pale su maske. Morala sam da glumim i da govorim roditeljima kako sam super. Nisam imala hrabrosti da kažem šta mi se dešava, plašila sam se za svoj život", ispričala je Nevena, dodajući da je imala sreću što nije koristila opojne supstance. Kako kaže, djevojke koje su ih koristile, uglavnom nisu preživjele.

Pobjegla posle dvije godine

Iz ralja bijelog roblja se izvukla zahvaljujući mušteriji. To je bio običan čovjek koji se zaljubio u nju. Kada je skupila hrabrosti, ispričala je šta joj se desilo. Posle par mjeseci, otkrila je cijelu priču. "'Ako budeš željela, mogu da ti pomognem', rekao mi je čovjek koji se zaljubio u mene".

Sjela je u taksi, zatim malo hodala pješke, ponovo prevozom, pa se kod diskoteke našla sa tim čovjekom koji ju je odvezao. Posle dvije godine, uspjela je da pobjegne. "Vjerovala sam tom čovjeku jer sam ga stavljala na testove i shvatila da mogu da mu vjerujem", rekla je Nevena koja se odselila u Brazil. Tamo je živjela 23 godine. Sada je u Srbiji i svoju ispovijest podijelila je dok je gostovala u nekoliko emisija kao što su "Praktična žena", "Ako progovorim", "Novo jutro"...