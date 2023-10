Za ubistvo je osumnjičen Nikola Kokanović iz Brčkog.

Izvor: MUP Republike Srpske

Policijski inspektor Nenad Marković, koji je u noći između 1. i 2. oktobra ubijen u centru Bijeljine, danas će biti sahranjen. Marković se kobne noći nalazio na dužnosti, potvrđeno je iz Okružnog tužilaštva Bijeljina.

Za ubistvo je osumnjičen Nikola Kokanović iz Brčkog, a uhapšena su još trojica pomagača. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini predložiće bijeljinskom Okružnom sudu da se četvorici uhapšenih odredi pritvor. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan i direktor Policije Siniša Kostrešević danas će u Bijeljini održati sastanak sa rukovodstvom bijeljinske Policijske uprave.

Podsjetimo, do ubistva inspektora je prema nezvaničnim informacijama, do kojih su došli lokalni mediji došlo nakon kraće rasprave. Prema jednoj verziji događaja, Kokanoviću nije bilo dopušteno da uđe u objekat, a prema drugoj verziji do prepirke je došlo unutar objekta.

Kokanović je osoba koja se i ranije nailazila u sukobu sa zakonom te je tako već krivično gonjen i procesuiran. Naime, on je krajem prošle godine osuđen na dvije godine zatvora.

Nikola Kokanović je inače sin Zorana Kokanovića, člana Socijalističke partije i narodnog poslanika RS, on je juče prokomentarisao ovaj nemili događaj.

"Desilo se, ne znam detalje, u šoku sam. Molim Vas za razumijevanje", poručio je Zoran Kokanović narodni poslanik, otac mladića.

)