Zašto još uvek nije podignuta optužnica zbog masakra u školi "Vladislav Ribnikar"?

Istraga protiv V. K, oca dečaka ubice iz "Ribnikara", ne može da bude okončana jer Institut za sudsku medicinu ni posle brojnih urgencija Višeg javnog tužilaštva nije dostavio balističko medicinsko vještačenje koje je ključno za donošenje odluke o podizanju optužnice, saznaje "Blic".

Tačno pet mjeseci od kada je dječak ubica naoružan ušetao u Osnovnu školu "Vladislav Ribnikar" i iz očevog pištolja ubio devetoro vršnjaka i čuvara škole i ranio još šest osoba, istraga protiv njegovog oca nije gotova. Nju blokira vještačenje koje je naložilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, a koje nije gotovo uprkos brojnim urgencijama ove institucije.

"Tužilaštvo je naložilo da se obavi medicinsko balističko vještačenje koje treba da ukaže na način smrti žrtava dječaka ubice, kao i koje su prostrijelne rane i iz kojeg oružja zadobili. To vještačenje treba da potvrdi sumnje da je dječak ubica pucao iz pištolja koje je njegov otac imao u legalnom posjedu", kaže izvor upoznat sa slučajem. Međutim, ovo vještačenje nije završeno.

"U poslednja dva mjeseca nadležno tužilaštvo pisalo je više urgencija i zahtjeva da se ono što prije dostavi, jer bez njega ne može biti donijeta odluka o eventualnom podizanju optužnice protiv oca zbog sumnje da nije držao obezbeđeno oružje. Za to vrijeme zaposleni u Institutu su išli na odmore, a od vještačenja ništa", kaže izvor upoznat sa istragom.

A odluku o tome tužilaštvo ima rok da donese u narednih mjesec dana. U suprotnom otac dečaka ubice biće pušten na slobodu.

"U slučaju kada je okrivljenom određen pritvor u istrazi, zakonom je propisano obavezno ukidanje pritvora u slučaju da tužilac ne podigne optužnicu u roku od šest mjeseci. Ovo je rok kojim je tužilac obavezan u slučaju da je prema okrivljenom određen pritvor i u tom slučaju tužilac, ali i svi u istrazi postupaju sa neophodnom hitnošću", objašnjava advokat Nikola Ristović.

Prema njegovim riječima, dokazi koje prikuplja tužilaštvo moraju da opravdaju sumnju da je neko počinio krivično djelo za koje se sumnjiči.

"Neophodno je da tužilac pripremi dokaze koji će malo pojačati sumnju, u odnosu na onu koja je bila potrebna za samo postojanje istrage protiv određenog lica", objašnjava Ristović.

On dodaje i da ukoliko otac dječaka ubice eventualno bude pušten na slobodu istraga može trajati sve dok tužilac ne odluči da podigne optužnicu ili krivičnu prijavu odbaci. Za to, navodi on, ne postoji onda zakonski rok.

V. K, otac dječaka ubice, sumnjiči se da je obučavao sina da puca, da ga je vodio u streljanu, kao i da oružje nije držao propisno obezbjeđeno. Njemu je pritvor produžen krajem jula na još tri mjeseca, a on ističe 30. oktobra.

Prilikom razmatranja predloga Višeg javnog tužioca u Beogradu da se prema V. K, ocu dječaka ubice, produži pritvor Apelacioni sud je imao u vidu činjenicu da iz spisa predmeta i svih do sada prikupljenih dokaza koji se nalaze u spisima proizlazi postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti za koje je zaprijećeno 12 godina zatvora.

Kako je saopštio Apelacioni sud, pritvor je ocu dečaka ubice produžen do poslednjeg dana oktobra imajući u vidu da je njegov sin u stanu u kojem su živeli lako došao u posjed oružja kojim je ubio devet svojih vršnjaka i čuvara škole.

Takođe, kao razlog zbog čega mu je pritvor produžen, Sud je naveo i činjenicu da postoji osnovana sumnja da je prije pucnjave u školi, otac u dužem vremenskom periodu obučavao maloljetnog sina da rukuje vatrenim oružjem, municijom i da vežba gađanje meta, kao i da mu je zbog obuke u više navrata čak i davao oružje.

Podsjetimo, dečak ubica je 18. jula davao iskaz u svojstvu svjedoka u krivičnom postupku protiv njegovog oca.

Njegovo ispitivanje je trajalo četiri sata, a odgovarao je na pitanja tužioca, advokata oca, kao i advokata roditelja ubijene djece, u vezi oružja koje pripada njegovom ocu, a kojim je u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio osam djevojčica, jednog dečaka i čuvara škole. Takođe, dječak ubica je odgovarao i na pitanja o tome zbog čega je počinio masakr. Rekao je da se kaje i nije želeo da vidi slike žrtava, a objasnio je i kako je znao šifru za sef.

Dječak ubica je u iskazu potvrdio da njegov otac voli oružje i da ga je vodio u streljanu. Ipak, rekao je da mu prvi kontakt s oružjem nije omogućio otac, već instruktor u streljani. Opisao ga je kao mršavog, sijedog, kratke kose i srednjih godina. Obučavao ga je na pištolju "glok", a povremeno je bilo i drugih instruktora čija imena ni ne zna.