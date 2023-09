Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković govorio je na konferenciji o napadu na Kosovu.

"Srbi su hladnokrvno, mučki i brutalno ubijeni od strane kosovske policije, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. "Bojan Mijailović, otac dvoje djece od 6 godina i 9 mjeseci, je hladnokrvno i mučki ubijen nakon što je bio lakše ranjen. Pao je na zemlju i predao se, ali je tako bespomoćan bio ovjeren u glavu od strane kosovske policije. To je ono što su Svečlja i Kurti željeli da sakriju. Imamo zaštićene svjedoke, oni su spremni da identifikuju sve one koji su ubijali Srbe", rekao je Petković.

Kako je dodao, na tijelima trojice ubijenih Srba vidjeće se rane na kojima će se vidjeti kako su bili ubijeni. "A bili su ubijeni iz neposredne blizine", rekao je Petković. Kako kaže, Euleks nije učestvovao u istrazi kosovske policije jer je kosovska policija htjela da sakrije određene dokaze i istinu, a to je da su "Srbi hladnokrvno i mučki ubijeni". "To je trebalo da se sakrije od Euleksa i nezavisne i objektivne istrage. Srbija je došla do pouzdanih dokaza, fotografija i živih riječi svjedoka šta se događalo 24. septembra", kazao je on.

Kako je rekao, sazvao je vanrednu konferenciju kako bi upoznao javnost o svemu onome što se dešavalo tokom sukoba u Banjskoj i kako bih sve obavijestio zašto je EULEKS bio odbijen - kaže Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Dodaje da je juče zatraženo od Euleksa da se izvrši dodatna obdukcija "da bi naši pogledali tijela". "Već četiri dana pokušavaju da sakriju tijela. Juče sve vrijeme sam bio sa porodicama ubijenih Srba. Juče je bilo riječi da će predati tijela porodicama, pa to nisu učinili", ističe Petković. Kako je rekao, sazvao je vanrednu konferenciju kako bi upoznao javnost o svemu onome što se dešavalo tokom sukoba u Banjskoj i kako bih sve obavijestio zašto je Euleks bio odbijen.

Podsjećanja radi, Petković je uputio danas novo pitanje povodom događaja u Banjskoj, u kojem je ubijeno troje Srba. On je pitao da li je među specijalcima tzv. kosovske policije bilo i plaćenih ubica obučavanih u terorističkim kampovima, "čiji je zadatak bio da hladnokrvno pobiju Srbe u Banjskoj.

"Da li je u redovima specijalaca kosovske policije bilo i plaćenih ubica obučavanih u terorističkim kampovima, čiji je zadatak bio da pobiju Srbe? Da li je zadatak tih plaćenih ubica dovedenih u PR sa raznih strana bio da hladnokrvno pobiju Srbe u Banjskoj?", napisao je Petković na društvenoj mreži X (Tviter).

Petković je prethodno upitao i zbog čega tzv. kosovska policija nije dozvolila misiji Euleks učešće u istražnoj operaciji u mestu Banjska i šta je to trebalo sakriti u istrazi tog događaja u nedelju, kada su ubijeni jedan policajac i trojica Srba.

