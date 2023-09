Muškarac Ž.I. (68) je ubijen u Smeredevu od strane nepoznate osobe koja ga je izbola nožem 10 puta, a potom preklala.

Izvor: Kurir

Muškarac Ž.I. (68) je ubijen u Smeredevu od strane nepoznate osobe koja ga je izbola 10 puta, a potom preklala. Uviđaj je i dalje u toku a pripadnici policije obezbjeđuju lokal. Tijelo nesrećnog muškarca pronađeno je u petak u lokalu koji je on nedavno kupio, i prema saznanjima, nekoliko lica je saslušano.

Bivši cimer je bio prvi osumnjičeni. On je sam otišao u policiju kada je čuo da je Ž.I. ubijen.

"Žile i ja smo živjeli zajedno šest godina i on je nedavno prodao kuću u kojoj smo živjeli zajedno. Ja sam se odselio. a on je uzeo taj lokal da živi u njemu. Dan uoči ubistva zatekao sam ga na obližnjoj pijaci, bio je poprilično uzrujan, vidjelo se da nešto sa njim nije u redu. Kada sam saznao da je ubijen, ostao sam u šoku i odmah sam otišao u policiju da se prijavim, pošto sam čuo da su me tražili. Ispitivali su me do 1 posle ponoći, nakon toga sam pušten", kaže on.

Dodaje da ubijeni čovjek nije imao neprijatelje. Mještani Smedereva su u šoku zbog brutalnog ubistva.

"Imam dvoje djece i živimo u blizini tog lokala gdje je on ubijen. Jako smo uplašeni, posebno što se još uvijek ne zna ko je ubica. Na tom mjestu često se skupljaju problematične ličnosti, vrište, galame i vrše nuždu, zato što je pored napušteni objekat. Više puta smo apelovali na grad da nam riješi taj problem, ali nam niko nije izašao u susret i evo sad je jedan čovjek ubijen na tom mjestu. Kako djecu sada da pustim napolje", navode zabrinuti mještani.

