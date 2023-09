Sin Slobodana Penezića Krcuna govorio o odlasku svoje majke od Josipa Broza, da bi se raspitala za okolnosti pod kojima je poginuo njen suprug.

Smrt Slobodana Penezića Krcuna, nekadašnjeg načelnika zloglasne kontraobaveštajne službe OZNE (Odeljenja za zaštitnu naroda), decenijama je obavijena misterijom. On je poginuo u novembru 1964. godine na Ibarskoj magistrali kod Lazarevca, na putu za rodno Užice, a počev od devedesetih javno su počela da se pojavljuju svedočanstva o kvaru na tom automobilu, namernom uklanjanju nekih delova da bi se izazvala nesreća, ali od toga ništa nije zvanično potvrđeno.

Činjenica da Josip Broz Tito nije otišao Krcunu na sahranu nije pomogla suzbijanju tih glasina, pa je i oko toga počeo da se stvara mit o velikom sukobu i buntovništvu Penezića, koji je zajedno sa Aleksandrom Rankovićem organizovao akciju hapšenja Draže Mihajlovića, a ima navoda i da ga je lično ubio.

Te glasine neizbežno su dolazile i do Penezićeve porodice, o čemu je u intervjuu za RTS govorio njegov sin Srđan Penezić, reditelj koji je decenijama živeo u Americi. "Normalno, uvek je ta priča išla da je moj otac ubijen. Maltene, da je Tito došao lično i ubio ga, što je bemislica. Ali puno se o tome pričalo i vidim da to ljudi nisu uzeli neozbiljno. I par godina nakon što je moj otac poginuo, jednog dana je zazvonio telefon, ja se javim i kažu mi - 'Ovde kabinet maršala Tita, da li je tu drugarica', misleći na moju majku. I normalno, jedino mi je palo na pamet da se neko od mojih prijatelja zeza, počeo sam da se sprdam 'Jesteee', ali je moja majka došla jako ozbiljna i uzela slušalicu", rekao je Penezić.

Krcun je stradao u saobraćajnoj nesreći zajedno sa Svetolikom Lazarevićem Lazom, koji je takođe poticao iz užičkog kraja i takođe je učestvovao u hapšenju Mihailovića. Penezić je za sobom ostavio suprugu Grozdanu Zinu Belić-Penezić i troje dece, sinove Srđana, Relju i ćerku Vidu. Srđan Pebezić pamti sliku svoje majke nakon tog misterioznog poziva.

"Dva-tri dana kasnije, video sam je jako ozbiljno, konzervativno obučenu u odelo, finije. Otišla je negde, vratila se i zaboravio sam posle toga na to. Mnogo godina kasnije, živeo sam zu Njujorku i sedeo sam u kafani sa Dobricom Ćosićem. Dobrica mi je ispričao da mu je moja majka ispričala da je ta poseta Titu bila bukvalno da bi ga pitala da li je moj otac ubijen. Ona je zato otišla tamo. Drugim rečima, ta govorkanja je uzimala veoma ozbiljno. Nije to bilo neozbiljno govorkanje", kazao je on.

Prema njegovim rečima, Josip Broz nije bio iskren prema njegovoj majci. "Zanimljiv je Titov odgovor, koji je bio sigurno lažan. On je bio veliki manipulator. Rekao je 'Jeste, ubijen je, ubio ga je Ranković. Očigledna neistina, ali i moja majka je shvatila da je to neistina".

