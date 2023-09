Biznismen kog je Srbin htio da opljačka je bio u inostranstvu, a lukavi prevarant je uspio da dobije njegovu ličnu kartu i pasoš. Sa tim je otišao u banku...

Izvor: MUP Hrvatske/printscreen

Pakračanin Darko Kljaić (64) iza sebe ima impresivan opis krivičnih djela, presuda i boravka u zatvoru. Zbog poslednje u nizu osuđujuće presude kojom je pokušao na vrlo inovativan način, krađom identiteta i tranformacijom izgleda sa silikonskom maskom, da se domogne više od 1.5 miliona eura, Kljaić je osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora.

Iako je priznao zločin koji je počinio dok mu je na snazi bila potjernica iz glinskog zatvora, sve svoje postupke, prema odbrani, pripisuje svom lošem zdravlju, strahu od starenja i tvrdnji da je prije 35 godina izgubio posao zbog toga što je Srbin, iako je rođen u Hrvatskoj i ima hrvatsko državljanstvo.

Odbrana

"Već duže vrijeme sam u teškoj materijalnoj situaciji. Loše mi je zdravlje i imam 64 godine. Uspaničio sam se za svoju starost i to je razlog zbog kojeg sam počinio ta krivična djela. Zapravo, nisam to htio da učinim u ovom opsegu, nego manjem, kako bih se osigurao za starost. Pokušao sam da dignem od 18 do 19 miliona kuna, ali mi je bilo dovoljno oko 50.000 kuna. Do 90-ih sam radio i dobio otkaz jer sam Srbin. Iako sam rođen u Hrvatskoj i imam hrvatsko državljanstvo, roditelji su mi srpske nacionalnosti, pa sam se i ja tako izjašnjavao jer sam smatrao to normalnim", uvjeravao je sud Kljaić.

Na pitanja suda on je naveo da je bio prisiljen da vara, međutim, detalje je odbio da otkrije ističući kako se boji za sebe i za život svog sina. Do ove presude Kljaić je u poslednjih šest godina čak sedam puta pravosnažno osuđen zbog prevara i jedne u sklopu zločinačkog udruživanja, te su mu sve presude objedinjene kaznom od tri i po godine. U svim tim prevarama uzimao je stotine hiljada kuna, a strah od siromaštva pod stare dane kod njega ne jenjava.

Plan

Istraga je pokazala da je Kljaić vrlo zavidnih organizacionih vještina, isplaniranih do najsitnijih detalja. Uložio je znatan trud da se domogne svih podataka preduzetnika Damira H. kojeg nije poznavao i koji je tog trenutka bio na drugom kraju svijeta, ali je očigledno dobro poznavao da mu je bankovni račun "težak". Plan je pokrenuo 2019. godine kada je, na neutvrđen način, došao do podataka i fotografije odabrane mete, Damira H. u kojeg se vrlo lako prerušio.

Nabavio je silikonsku masku i sočiva pa je glumeći Damira H. prvo odšetao u II policijsku stanicu u Zagrebu te prijavio da je izgubio ličnu kartu, pasoš i vozačku dozvolu. Policajci nisu posumnjali u prevaru, pa su mu izdali potvrdu s kojom je sutradan, 23. aprila 2019. godine otišao u Sektor upravnih poslova kako bi izvadio dokumente na ime Damira H. Pritom na licu mjesta nije skidao masku.

S dokumentima koje je izvadio po brzom postupku, otišao je u ekspozituru Zagrebačke banke te je na šalteru kao Damir H. zatražio da mu se isplati 1.2 miliona eura i milion kuna. Bankarskoj službenici predočio je lažni pasoš, a ona je odmah kontaktirala ličnu bankarku pravog Damira H. visine gotovo dva metra. Ubrzo su shvatile da je u ekspozituri prevarant visok oko 160 centimetra. Policija se odmah digla na noge i uhapsila maskiranog Kljaića, koji je, nakon provedena četiri sata pod maskom, u policijskoj stanici izustio: "Ja nisam Damir H., nego Darko Kljaić!"

"Jako bolestan"

Zanimljivo je da je upravni referent koji je obrađivao Kljaićev zahtjev za izdavanje pasoša na tuđe ime uočio da je bio neuredan i bijelih ruku, a kad mu je ukazao na to da se poprilično promijenio gledajući njegove ranije fotografije, on je prokomentarisao: "Čujte, ja sam jako bolestan". I upravo zbog ove "očigledne" bolesti, od prevaranta nije tog puta uzeo otiske prstiju obije ruke, zadovoljivši se prethodnim. I drugi u tom lancu držali su ga, kako se ispostavilo, zbog bolesti na distanci. Datuma kad mu je pasoš poništen mimo njegova znanja, Damir H. zauvijek će pamtiti jer je tih dana sa porodicom bio na putovanju po Tajlandu i Kambodži.

"Nakon povratka iz Kambodže u Tajland bio sam sprečen da uđem. Moja porodica i prijatelji su prošli, a ja sam zaglavio na tom tranzitnom letu. Policija mi je rekla da mi je Interpol suspendovao pasoš. Pokazali su mi odluku Interpola na aerodromu u Bangkoku i rekli da mi je pasoš nevažeći. Ništa mi nije bilo jasno. Htjeli su da me deportuju u Kambodžu, ali sam odbio. Uveče toga dana nazvao me je lični bankar iz Zagreba i pitao me gdje sam. Odgovorio sam joj da sam na Tajlandu, ali nije mi rekla ništa konkretno o problemu. Kad sam konačno uspeo da stignem do Hrvatske, dočekala me poruka da se javim u policijsku stanicu. Inspektor mi je objasnio šta se dogodilo, pokazao mi je masku koju je nosio počinitelj i koja je jako ličila na mene. Ostao sam šokiran. Ni danas mi nije jasno kako je neko mogao da izda dokumente bez ikakve provjere identiteta i kako je dobio broj moje vozačke koju nikad nikome nisam davao", ispričao je istražiteljima Damir H., koga je cijela neprijatnost koštala 2.500 eura zbog troškova nove avionske karte i hotela.

Izvor: MUP Hrvatske/printscreen

Žena koja je zaposlena u banci na čiji je šalter došao prevarant kako bi podigao više od 1,2 miliona eura i pet miliona kuna brzo je posumnjala u iskrene namere klijenta koji na licu, možda, nosi masku. Nazvala je ženu koja radi u banci a koja je vodila računa o klijentu Damiru i potvrdila sumnje. Ipak, prevarant im je uporno ponavljao da je on Damir H. i da ne vidi u čemu je problem. Bio je, kako su, između ostalog, opisali službenici banke, izrazito znojav i neugodnog mirisa, a oči su mu bile smežurane i natečene dok su mu ruke bile bijele kao da su posute brašnom.

