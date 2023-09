Oglasila se majka Ane M. (36), žrtve koja je danima bila zaključana u kući u Obrenovcu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Moja ćerka je kao biljka, još ništa ne priča. I dalje je u šoku, ne može da dođe sebi", priča za "Blic" Anđelka, majka Ane M. (36), žrtve koja je danima bila zaključana u kući u Obrenovcu gdje ju je krvnički mučio njen partner Nemanja G. (41).

Povodom izjave majke osumnjičenog Nemanje G. da je Ana mogla da izađe iz kuće kad je htjela "jer se vrata ne zaključavaju preko dana", Anđelka kaže da ne može da povjeruje u te riječi. "Moja ćerka je bila zaključana u sobi koja je imala malu terasu i jedino je mogla kroz prozor da iskoči. Nemanja joj nije davao ni da ide do kupatila, pa je dvaput urinirala u istoj toj sobi. Sav nakit koji je nosila joj je pokidao. Njegova majka je čak molila moje dijete da modrice prekriva korektorom i nikome ne priča šta je doživjela u toj kući. Kakva majka, takav sin", kaže Anđelka.

Anđelka tvrdi da je Nemanja njenu ćerku brutalno pretukao, da se jedva spasila i da je onda, samo dan nakon što je otišla, počeo da joj prijeti smrću. "Pisao je mojoj Ani da je skratio očevu pušku i da zna gdje ona živi. Spasili smo moju Anu od manijaka, a možda i još nekog nedužnog", rekla je Anđelka.

Prema njenim riječima, Ana je bila zaključana četiri dana u kući. "Zamislite kako je njoj? Ona ne može ni da spava. To su traume koje ostaju za cio život. Svi smo mi uz nju i nadamo se da će se oporaviti", objašnjava Anđelka.

Tukao je zbog nekadašnjeg dečka

Anđelka, Anina majka, tvrdi da je Nemanja Ani rekao da nasilje trpi jer on nije volio njenog nekadašnjeg pokojnog dečka. Ana se dugo zabavljala sa čovjekom koji je preminuo u maju ove godine, a Nemanja ga je zamrzio iako se s njim družio.

"Kada je on preminuo moja ćerka je zvala njegove kontakte da ih obavijesti. Među njima je bio i Nemanja, ne znam odakle ga je poznavao. Nakon toga je on nju počeo da zove malo po malo. Posle sam saznala da je on mrzeo njenog pokojnog momka i da nisu bili u dobrom odnosu. Plašim se da je moju Anu htio da ubije iz osvete", priča skrhana majka.

"Otišla je u haljini, a vratila se jedva živa"

Anina majka ističe da Nemanja njenoj ćerki nije dozvoljavao da dođe do kuće i uzme čistu garderobu. "Otišla je 24. jula u haljinici na bretele, a vratila se kući jedva živa. Nije mogla da dođe do kuće da uzme stvari, Nemanjina majka joj je davala svoju garderobu", rekla je Anđelka.

Nemanja G. se tereti za krivična djela - protivpravno lišenje slobode i teška tjelesna povreda opasna po život. Kako navodi nadležno tužilaštvo, mučenje je počelo 26. avgusta i trajalo je do 30. avgusta kada je uspjela da pobjegne, a on je uči toga na svojim društvenim mrežama javno pisao ljubavne poruke žrtvi koju je nakon toga brutalno tukao.

Majka brani sina

Majka osumnjičenog Nemanje G. izjavila je za medije da je njegovu partnerku poslednji put vidjela u srijedu, 30. avgusta, kada ju je ispratila iz kuće. "U petak su došli inspektori, tražili su mog sina, on tada trenutno nije bio kod kuće. Rekli su mi da je opljačkao neku garažu i da ga zbog toga traže. Čim je došao kući, prenijela sam mu i on je sam otišao u Policijsku stanicu Obrenovac, gdje su ga i zadržali. Meni je advokat javio da je uhapšen zato što je držao zatočenu djevojku", rekla je ona.

Kako kaže, Ana je često dolazila kod njih u kuću. Ona je potom izjavila da je Anu ispratila iz kuće, te da joj je onda ona rekla: "Vidimo se tetka Ljiljo" nakon čega je otišla. "Naša vrata su otključana, zaključavaju se samo noću, mogla je da ode kada je htjela", ispričala je ona.

