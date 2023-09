Mariji Stevanović, profesorki engleskog u Tehničkoj školi u Trsteniku su u školi đaci izmakli stolicu, a sada je to uradila i sama škola.

Izvor: TV Prva/screenshot

Đaci su joj izmakli stolicu, a onda objavili snimak da ga vidi cijela Srbija. Onda joj je plata drastično smanjena iako je samohrana majka koja otplaćuje kredit, pa je bila prinuđena da radi u tri škole. Posle svega je bila proglešena za tehnološki višak i malo je falilo da potpuno ostane bez posla. Nastavnica iz Trstenika Marija Stevanović je za TV Prva ispričala ima li država rješenje za njene muke.

"Došli smo negdje do sredine moje borbe. Prije dva dana je stiglo rješenje za moj problem, ali to rješenje je samo privremeno, do sledeće školske godine. Posle toga krećemo nanovo, sa tim što se nadam da ću ja biti jača. Posle medijske kampanje koja se podigla i ljudi koji su mi ukazali povjerenje koji me ne znaju, i dijelili su mnogi moju objavu, ovo je dotaklo sve. Običnog čovjeka koji radi za malu platu, ali i ljude koji imaju više novca. Ja sam mislila da sam sama u ovome, ali tu se javilo puno ljudi da ponudi pomoć. Došli smo do nekog rješenja. Najdraže mi je kada građani vide sve što se dešava i nađu rješenje. Ja sam oduševljena", počela je

"Rješenje glasi da ću ove godine da ću dopuniti svoju normu u Tehničkoj školi Trstenik u procentu koji mi nedostaje. Ja sam još uvijek u tri škole, nisam napustila školu koja me primila u međuvremenu i dala mi stalni radni odnos", rekla je proefesorka, pa pomenula đake i kaznu: "Đake je sud osudio na kaznu, dvojica maloljetnih su se žalila ali to žaljenje odlaže kaznu na neko vrijeme. Dobiće kaznu koja je propisana zakonom, to je kazna koja postoji za djecu tog uzrasta. Neće proći nekažnjeno. Želim da stavim to iza sebe i da postupam prema tome", rekla je profesorka i objasnila za koliko joj je bila manja plata nakon što je škola dala da radi samo jedan čas nedeljno.

"Ostala sam bez posla iako nisam uradila ništa loše. U tom trenutku bez nove škole imala bih 30.000 manju platu, što je za moju porodicu ogromna suma. Ja imam kredit i dvoje djece", rekla je i dodala da nije naporno raditi na tri mjesta kada je čovjek zdrav, i da će imati sada istu platu koju je imala prije incidenta.

BONUS VIDEO: