Par iz Nemačke rezervisao letovanje u Albaniji za oko 1.300 evra, u koji je bio uključen hotel sa četiri zvezdice i let, ali prošao kroz horor.

Izvor: YouTube/screenshot

Melani Zib i Majkl Burger iz Berlina želeli su da provedu 12 dana u Albaniji, opuste se i uživaju u godišnjem odmoru. Međutim, umesto mirnog odmora, doživeli su pravi horor. Kako prenosi RTL, oni su rezervisali aranžman za oko 1.300 evra, u koji je bio uključen hotel sa četiri zvezdice i let.

"Kada smo sleteli u Albaniju, uzeli smo taksi, a taksista nas je upozorio i rekao da se nada da naš hotel nije u ovom kraju", rekla je Melani i naglasila da se upozorenje taksiste zaista obistinilo: "Hotel je okružen smećem i smradom. U hotelu je isto bilo smeća. Umesto opuštanja na privatnoj plaži, koja je reklamirana u opisu hotela, morali smo da gazimo kroz đubre. U reklami su obećali i teretanu, zatvoreni i otvoreni bazen, ali ga nema. Bar na krovu hotela podseća na bojno polje", rekla je Melani.

Ona i njen partner Majkl su svojim mobilnim telefonima fotografisali i snimili užasno stanje hotela. Međutim, umesto da turistima nadoknadi sve ove neprijatnosti, hotel čak traži i naplatu! 25 evra po danu i osobi, dakle još 550 evra ukupno, navodno za usluge poput struje, vode i korišćenja soba.

"Ako im ne platite, izbaciće vas iz hotela", rekla je Melani Zib. Nakon što su se obratili RTL, novinari su kontaktirali kompaniju Opodo kod koje je putovanje rezervisano.

"Nakon što smo kontaktirali odgovarajućeg pružaoca usluga i VH Eurostar Durres Hotel & Private Beach, hotel je potvrdio da je dodatna naknada od 25 evra po osobi po noći uključena u konačnu cenu smeštaja. Potvrdili su nam i da 25 evra uključuje boravišnu taksu i naknade za hotelske usluge. Nakon razmatranja slučaja, ovi troškovi će biti vraćeni turistima", saopštio je Opodo.

Melani Zib i Majkl Burger su samo hteli da odu kući iz hotela užasa. Ali, sledeći problem postaje povratni let. Zbog prebukiranosti nisu mogli na let iz Tirane za Berlin. Avio-kompanija obezbeđuje smeštaj i hranu, ali ne i novi let direktno za Berlin. Umesto toga, par je dobio opciju da leti iz Tirane za Keln. Aviokompaniju kao da nije bilo briga kako će ići od Kelna do Berlina.

Novinari RTL-a su ponovo pozvali Opodo. I par je imao sreće. Kompanija je o svom trošku rezervisala let preko Frankfurta do Berlina za naredni dan. "Opodo nam je takođe obećao da će nam nadoknaditi sve troškove putovanja", rekla je Melani.