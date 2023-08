Stanari zgrade u kojoj je do nedavno živio dječak-ubica (14) koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", zabranili su snimanje i fotografisanje svoje zgrade, i spolja i iznutra.

Komšije iz zgrade u centru Beograda u kojoj je do 3. maja živio dječak (14) koji je u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru počinio masakr ubivši desetoro djece i čuvara odlučili su da zabrane snimanje i fotografisanje svoje višespratnice! Obaviještenje o ovoj zabrani okačili su na sam ulaz u soliter, a poruka je otkucana crvenim i podebljanim slovima.

"Obaviještavamo vas da je stambena zajednica donijela odluku o zabrani snimanja unutrašnjosti zgrade u skladu s važećim propisima o zaštiti privatnosti i pravima stanara. Snimanje unutrašnjosti zgrade, uključujući hodnike, ulazna vrata bilo kog stana, stepenište, dvorište i zajedničke prostorije nije dozvoljeno. Ova zabrana se odnosi na sve vrste snimaka, uključujući fotografije, video-snimke i audio-snimke", piše na papiru zalepljenom na ulaznim vratima.

"Kurir" od stanara zgrade saznaje da su ovakvu odluku doneli jer njihov dom svakodnevno opsedaju nepoznate osobe. Kažu da mnoge nepoznate osobe dolaze i slikaju se ispred stana dječaka-ubice, viču...

"Dolaze ovde, snimaju se i slikaju vrata stana u kojem je živeo dječak ubica. Viču, zvone na interfon, lupaju, prave kojekakve rekonstrukcije i 'putanje smrti'. Prije tri mjeseca su bili oštetili ulazna vrata stana dječakove porodice i napisali pogrdnu poruku. Snimaju sve to, slikaju i onda kače na Tiktok, Instagram i Jutjub. Nama je sve to van pameti, ne možemo više da trpimo taj teror. Dozlogrdilo nam je više!", ispričala je jedna stanarka, dok je druga dodala da je njima dovoljno jezivo to što je “masovni ubica do juče živio pod istim krovom s njima i što je baš odatle kobnog jutra iznio smrtonosno oružje kojim je pobio svoje drugare u školi”.

Druga žena je navela da im je dovoljno teško zbog činjenice da je do skoro tu živio dječak-ubica. Dodala je da se skupljaju razni "fanatici i bolesnici" koji im ne daju mira.

"Vjerujte, meni nije dobro ni od same pomisli da je on među ovim zidovima pravio plan za ubistvo i listu za odstrijel. Mi smo viđali to dijete, ali nama ni na kraj pameti nije bilo da on smišlja takvo zlo, a kamoli da može da to sprovede u djelo. Posle svega toga, ovde su počeli da dolaze opskurni likovi, obilaze nam zgradu, slikaju se, snimaju. Zato smo morali da reagujemo, zbog tih fanatika i bolesnika", kaže sagovornica.

Inače, na društvenim mrežama gotovo svakodnevno se pojavljuju klipovi i slike kojima se veliča dječak-ubica. Stručnjaci objašnjavaju da je ovakav vid podrške zločincu nedopustiv, ali i zabrinjavajući trend.

"Oni to rade iz raznih razloga, ali službe koje se time bave moraju blagovremeno da reaguju. Da se vidi koje su to osobe i da se s njima obavi razgovor. Treba pratiti sve objave i sankcionisati. Oni koji na takav način pričaju o počiniocima ubistva i sami su potencijalni izvršioci takvih krivičnih djela. Zato je važno baviti se prevencijom", rekla je psihoterapeut Dragana Ivanović.

