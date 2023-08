More u Hrvatskoj je požutelo nakon obilnih padavina.

Usled obilnih kiša, u Lovranu je danas prepodne požutelo more uz obalu, a kasnije se to dogodilo i na riječkom području. Radi se o prirodnom fenomenu koji se poslednjih godina događa sve češće, nakon što se u kratkom periodu dogodi velika količina padavina pa u more krenu da se slivaju podzemni i nadzemni potoci, koji su nabujali zbog obilnih padavina.