I.N. (49) je uhapšen zbog sumnje da je u stanu na Voždovcu u Beogradu ispalio sedam hitaca na M.Č. (51), a otkriveno je i koga je zvao nakon pucnjave.

Izvor: MUP Srbije/PrintScreen

I.N. (49) je u utorak 25. jula upao u stan u Zaplenjskoj ulici na Voždovcu u Beogradu i ispalio sedam hitaca u M.Č. (51) nakon svađe koja je eskalirala. Policija je pokrenula akciju "Vihor" i ubrzo je uhapšen napadač koji se u tužilaštvu branio ćutanjem.

Sumnja se da je I.M., u cilju osvete zbog oštećenja ruke koje je zadobio prije oko godinu dana, a za koje je smatrao odgovornim upravo M.Č, posmatrao njegov stan. On je najprije čekao da M.Č. 24. jula napusti zgradu, nakon čega je obio vrata stana i na krevet u spavaćoj sobi stavio zapaljen časopis kako bi se vatra proširila. Oštećeni M.Č. naposljetku je uspio da ugasi požar.

Nakon neuspjelog pokušaja da mu zapali stan, I.M. je narednog dana oko 10.20 sati došao do stana M.Č. i pozvao ga da otvori, što on nije uradio. Tada je I.M. razvalio vrata i pucao u M.Č. koji je stajao u predsoblju, nanijevši mu teške tjelesne povrede. I.N. je, nakon pucnjave, pozvao oca i rekao mu da je “izrešetao” M.Č.

On je pobjegao sa lica mjesta, ali ga je policija ubrzo pronašla i lišila slobode. Kod njega je pronađen i pištolj iz kog je u M.Č. ispalio sedam metaka. Zasad nije poznato zbog čega je osumnjičeni nakon zločina pozvao baš oca, kao ni da li je njegov otac znao šta namerava da uradi ili je I.M. mislio da će otac da mu pomogne da se sakrije nakon zločina.

M.Č. je nakon pucnjave prevezen u bolnicu, gde je operisan. On je bio u teškom stanju i ljekari su morali da ga intubiraju.

