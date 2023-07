U Sloveniji najviše traže vozače i zanatlije, ali ponude ima i za druga zanimanja.

Slovenija je jedna od od evropskih zemalja koja ove sezone vapi za radnicima. To pokazuje i veliki broj oglasa za posao u Sloveniji koji su postavljeni na mnogim portalima za traženje posla. Najviše traže vozače i zanatlije, ali ponude ima i za druga zanimanja. Uslove su minimalni, a plata se kreće od 1.300 evra.

Najčešće se radi pet dana u nedelji po 8 sati. Prekovremeni rad se obavezno dodatno naplaćuje, kao i topli obrok, prevoz do posla, troškovi vize, a neki nude i plaćen smeštaj. U nastavku vam donosimo poslove u Sloveniji koje naši ljudi mogu da rade bez znanja jezika i posebnih kvalifikacija.

Rudarski radnik 1.500 evra

Početna plata za rudarskog radnika je 1.500 evra, a dodatno svaki prekovremeni rad se dodatno plaća, navodi se u jednom oglasu na domaćem sajtu za oglašavanje poslova. Poslodavac navodi da dodatno plaća i topli obrok i prevoz na posao, i da obezbeđuje radne i boravišne dozvole. Od potrebnih kvalifikacija poslodavac navodi da je radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno i da je potrebna odgovornost i ozbiljnost u radu.

Radnik na proizvodnoj liniji 1.700 evra

Za ovu poziciju u Sloveniji se nudi plata od 1.700 evra to 40 sati sedmično, u tri smene. Dodatno se plaća i prekovremeni rad, i hrana. Poslodavac navodi da pokriva troškova za izradu radnih papira i vize i da daje dodatne stimulacije, nagrade i regres od 2.000 evra. Navode se i dodatni benefiti za zaposlene, i pomoć o pronalasku smeštaja. Od kvalifikacija traži se radno iskustvo, adekvatno obrazovanje, vozačka dozvola B kategorije i spremnost na rad, usavršavanje i napredovanje.

Autolakirer 1.800 evra

Autolakirer u Sloveniji može da zaradi platu do 1.800 evra a to kako se navodi u opisu oglasa za posao zavisi od iskustva i znanja radnika. Plata je za radno vreme od 7,5 sati za pet radnih dana, a dodatno se plaća prekovremeni rad. Poslodavac pokriva i izradu radnih papira i vize, a dodatno se plaća i hrana i putni trošak, a kako je navedeno postoji mogućnost upotrebe službenog vozila. Potrebne kvalifikacije za obavljanje ovog posla su obavezno radno iskustvo od 3 do 5 godina, spremnost na rad na terenu i ozbiljnost, odgovornost i samostalnost u radu.

Auto-mehaničar 2.000 evra

Za poziciju auto-mehaničara, poslodavac u Sloveniji nudi platu od 1.500 do 2.000 evra. Za ovu platu od kandidata se očekuje da zna posao, da je odgovoran, tačan i snalažljiv, da ima iskustvo bar 3 godine i vozačku dozvolu B kategorije. Osim redovne plate, poslodavac nudi i obezbeđenu radnu dozvolu.

Vozač kombija do 2.500 evra

Za vozača u Sloveniji nudi se plata od 1.300 do 2.500 evra. Uslovi su vozačka dozvola, razumevanje srpskog i hrvatskog, i da nije osuđivan. Pored redovne plate koju u oglasu obećava poslodavac, navodi se da postoji mogućnost bonusa prema učinku a i napredovanje. Firma u ovom slučaju nudi da pomogne u iznajmljivanju kuće, finansijski i logistički.

Traže se i kuriri, magacioneri, prodavci, medicinske sestre... Među mnogobrojnim oglasima na sajtovima za zapošljavanje u Sloveniji se najviše traže vozači i zanatlije. Međutim, traže se i radnici drugih profila: kuriri, magacioneri, prodavci, medicinske sestre, kuvari, konobari...

Plata se razlikuje u zavisnosti od kvalifikacija i struke, ali prema ponudi vidi se da ne ide ispod 1.300 evra. Ni kod ovih poslova nema posebnih uslova koje naši građani ne bi mogli da ispune. Osim iskustva u radu, obično se traži ozbiljnost i odgovornost i da je osoba spremna na rad.

