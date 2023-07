Najviše problema registrovano je na području Mjesne zajednice Volujac i u centru grada na potezu ulice Kneza Lazara.

Prema prvim podacima, nevrijeme koje je u utorak pogodilo Užice, napravilo je štetu na oko 20 stambenih i 15 privrednih objekata, a voda je ušla i u stambene zgrade, rekao je danas Zoran Militarov, načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju.

Za vrlo kratko vrijeme palo je od 38 do 40 litara kiše po kvadratnom metru što je, rema rečima Militarova, količina koja značajno prevazilazi kapacitete vodotokova.

"Nismo imali klasična zapušenja, nego jednostavno je nastala situacija u kojoj nije moglo da dođe do prihvata vode u vodotokove. Ako vam kažem da je Koštički potok za samo desetak minuta porastao za metar, jasno je da je riječ o ogromnoj količini padavina, čak većoj od one iz 2014. godine", rekao je Militarov novinarima.

Najviše problema registrovano je na području Mjesne zajednice Volujac i u centru grada na potezu ulice Kneza Lazara zbog zapušenja, do koga je došlo zbog pucanja zaštitne rešetke u gornjem delu vodotoka, što je opet dovelo do toga da se u zacevljenom dijelu nasje velika količina mulja, nanosa i drveća koje je izazvalo začepljenje.

"Problem je i dalje visok nivo vode koji onemogućava da se izvrši čisćenje, ali ćemo pokušati da to uradimo što prije. Kada je riječ o ostalim djelovima grada došlo je do prodora vode u pojedine objekte, a imamo i oštećenja obala u dijelu Gluvaćkog potoka. Nevrijeme je zahvatilo dio Sevojna i Potpeća, tamo je došlo do nestanka struje, a trentno imamo i problem sa snabdevanjem vodom dijela Potočanja i Zlakuse", pojasnio je Militarov.

"Pored otklanjanja začepljenja naš prioritetni zadatak je čišćenje velikih količina mulja koje se nalaze na javnim površinama i u samim zgradama, da bi moglo da se završi crpljenje vode i da bi se izvršila dezinfekcija objekata. Nadamo se da ćemo danas i eventualno u toku sjutrašnjeg dana to završiti", dodaje Militarov.

On je pozvao građane da i sami preduzmu preventivne mjere. Angažovana je mehanizacija užičkih javnih preduzeća koja radi na čišćenju mulja i nanosa, i na ispumpavanju vode iz stambenih i privrednih objekata.

