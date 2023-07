Komšinice su ispričale detalje pogibije dječaka (7) na koga su se srušile grede.

Izvor: Kurir/T.S

Dječak iz Surdulice koji je tokom igre poginuo sinoć posle 23 sata u Vranju je sa majkom, sestrom, i braćom bio u gostima kod bake, već sedam dana. "Vraćala sam se od ljekara i ovde komšije kažu desilo se to, a kako, to ne znam. Čula sam od komšije, majka mu je tu", kaže komišnica koju smo sreli na putu do kuće bake i dede nastradalog dječaka.

Komšinica, koja je kasno sinoć čula buku, kaže da je do tragedije došlo kasno pored njene kuće. Pokazala nam je i mjesto nesreće. "Ovdje se desilo, bila je ponoć oko pola 12 sati. Mislila sma da su neka kola udarila, šokirana sam bila kad sam izašla vidim dijete tu, krvari, to je bio užas. Djever mi trči u susret, kažem molim te uhvati dijete da se rasvijesti, on je bio živ, dvije grede su bile preko njega.

Nisam vidjela kako se to desilo samo sam čula buku kad je to palo na njega, nisam znala gdje idem. Oni su gosti kod babe i dede. Bila su djeca tu, skakala, građa je ispred kuće, mi pravimo krov. Kad je došao policajac kaže "jel tvoje dijete, ne dao Bog kažem", potresena je komšinica pored čije kuće se dogodila tragedija i dodaje: "Tu su bila djeca, čula sam galamu, mislila sam da se igraju loptom". Majka četvoro djece, izgubila je sedmogodišnjeg sina. Kaže da ga je odvraćala, da ne ide da se igra "Nemoj sine kasno je". On je ipak otišao.

"Došao je jedan dečko i rekao mi tvoje dijete je palo. Kako palo i ja sam trčala kad sam vidjela, on je pao, bio je sav krvav, odvezen je u PTO", priča potresena majka i dalje u šoku i nevjerici zbog gubitka djeteta.

Otac ne zna da mu je sin poginuo

"Otac mu je otišao da radi "u maline" da zaradi neki dinar, da zaradi za djecu. Otac je na putu i ne zna da mu je sin stradao. Nismo mogli da mu kažemo istinu, ne znam šta će da mu se desi, on putuje, on misli da je dijete u bolnici zbog povraćanja. Kada dođe odlučiće gde će da bude sahranjen njegov sin. On, moj unuk je uvijek dolazio kod mene, tu su već nedelju dana. Nije se igrao tamo na gredama do sinoć, ni jedno veče i eto, nesreća, tragedija", u šoku i suzama priča baka. Komšija, koji se zatekao na ulici, potresen nesrećom ljutito objašnjava da pomenuta ulica nije bezbjedna za djecu i zbog prebrze vožnje onih koji kolima prolaze kroz nju.

"Ovdje po 150 na sat se vozi, mi imamo ovde djecu, ovo što se desilo to je nesreća, ali ovo je katastrofa, brzo se vozi. Jedan je krenuo i odatle i udario me, tu mi je bio parkiran motokultivator. Da nije bio motokultivator ode kod mene u kuću. Jako je problematično kad se dolazi iz grada u dva sata po ponoći", izričit je mještanin ulice Petra Lekovića koja ne pamti ovakvu tragediju.