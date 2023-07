Klinika na kojoj je smještan dječak koji je počinio masakr u školi na Vračaru je pod budnim okom policije.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Privatna arhiva

Dječak (13), koji je počinio masakr u OŠ " Vladislav Ribnikar", smješten je sam u sobi s toaletom na Dječijoj klinici za neurologiju i psihijatriju Kliničkog centra Srbije. On je pod posebnim bezbjednosnim mjerama koje zajedno sprovode MUP Srbije i Klinički centar. Bolnica će funkcionisati u vanrednim uslovima koji liče ne zatvorske sve dok ga tu budu vještačili psihijatri i psiholozi posle nezapamćenog zločina koji je počinio 3. maja.

S njim u sobi su neprekidno dva inspektora u civilu koja ga drže pod budnim okom. Tačno se zna ko, osim policajaca smije da komunicira s njim.

"U sobu dječaka ulaze samo tri ljekara koja sve informacije o njemu čuvaju u strogoj tajnosti čak i od kolega u klinici. Kao i ljekari, i inspektori su obavezani da informacije o ponašanju i boravku dječaka ne šire dalje" kaže izvor.

Bivši obavještajac Boža Spasić tumači da je dječak upravo zbog svojih godina tu smješten.

"Izdvojen je na tu lokaciju, u bolnicu u kojoj se nalaze izolovane prostorije, s koncepcijom ustanove u zatvorskom režimu. To je prostor u kom se nalazi visokozaštićena ličnost. Režim je isti kao i u Centralnom zatvoru, čuvaju ga zatvorski čuvari u civilu. Obučeni su tako jer je to bolnica. Vjerovatno u prostoriji u kojoj se nalazi postoji video i audio nadzor. Njemu prilazi ljekarsko osoblje koje je neophodno u njegovom liječenju, a ono je svedeno na minimum da bi on imao kontakt samo s određenim brojem osoba. Tu su oni koji su neophodni za njegovu njegu i hranu. On jede istu hranu koju jedu u bolnici. Tu ne može niko da uđe, a takođe ne postoji ni varijanta da neko uđe u zonu zaštićenog prostora - objašnjava Spasić funkcionisanje bezbjednosnih prstenova.

Dječaku porodica dostavlja odjeću i dozvoljene predmete preko osoblja bolnice. Klinika u kojoj se nalazi nema uslove da mu bude obezbijeđen izlazak u šetnju i tako će biti sve dok je na ispitivanju, tvrdi izvor.

Čitava klinika drži se pod ključem i budnim okom srpske policije, koja je raspoređena oko bolnice. Režim rada zbog danonoćnog prisustva policije i doktorima i medicinskom osoblju diktira drugačije uslove rada.

Jedan od roditelja mališana koji se liječi u ovoj bolnici pojasnio je proceduru ulaska.

"Svako ko dođe do vrata bolnice, mora da ide na šalter na koji ga obezbjeđenje usmjeri gde se evidentira njegov ulazak. Zatim pozivaju medicinsku sestru s traženog odeljenja, koja precizno mora znati da li ste došli u posjetu ili da nešto ostavite za dijete, neke potrepštine, ili idete kod ljekara. Ona onda silazi po vas i sprovodi vas gdje treba, prema njihovim pravilima, daleko strožim nego ranije", sagovornik.