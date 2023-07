Aleksa Jelić se upustio u komplikovan proces da bi ispunio svoju najveću želju da postane otac, a u velikoj ispovijesti je otkrio sve pojedinosti.

Pjevač i baletski igrač Aleksa Jelić nedavno je otkrio da će ostvariti svoju najveću želju i postati otac uz pomoć surogat majke. Otkrio je kako se odlučio na taj potez, kako izgleda čitav proces i kako su na njegovu odluku reagovali najbliži, a sada je postao svjestan koliku pažnju je privukao ovom temom u Srbiji.

"Da, ovo je moja lična priča i nisam mislio da će toliko zainteresovati javnost. Možda u smislu da je sve moguće i da niko nikada ne treba da odustane od svojih želja, ma kako izgledale teške i nemoguće. I jeste u Srbiji tabu tema, čujte, Srbija u nekim segmentima i dalje živi srednji vijek. Ne bi mi prijalo da izazove interesovanje na nivou informacija, prepričavanja, ogovaranja, jer ovo je ozbiljna priča koju čovjek ne uradi tek da bi uradio nešto, već toj odluci prethodi duboko promišljanje, još dublja ljubav, te sam spreman za novi dio starog života", rekao je Aleksa na samom početku razgovora.

U ovome su ga podržali najbliži, mada priznaje da njegovi roditelji, mama Vesna i otac Dragi Jelić, poznati roker "YU grupe", nisu sasvim sigurni u ispravnost njegove odluke zbog patrijarhalnog načina života.

"Moji su radosni, u početku možda malo uzdržani, Dragi više nego Vesna. Razumijem njihovu strepnju, razumijem njihov strah, razumijem da je drugačiji put od onog tradicionalnog uvijek teži, a pogotovo kada osoba ulazi sama u cijelu tu priču. Za sada savjete nisam dobio, u potpunosti poštuju moju odluku, kakva god ona bila. Osjećam da se potajno raduju i znam da će se tek radovati ako se sve bude događalo po planu", smatra muzičar, koji već godinama živi u Barseloni, a tamo drži restoran i radi kao barmen.

"Ja sam u Barseloni od 1999. godine, ovdje je život živ, vazduh čist, arhitektura božanstvena, a ljudi nasmijani, rasterećeni, kulturni i edukovani. I prihvaćeni, bez obzira na bilo kakve različitosti. Poslednjih par godina se trudim oko sestrinog i mog restorana koji je otvoren samo dvije nedelje pre pandemije te je, razumjećete, prošao izuzetno težak period. Što se Srbije tiče, i tu sam stalno, kako zbog nastupa tako i zbog moje matične kuće Narodno pozorište, čiji sam član. Ja sam bogat čovjek, imam dvije zemlje koje brinu o meni, moja otadžbina i moja domovina", rekao je Aleksa.

Već je napomenuo da će u ovaj komplikovan proces ući sam, ali to ne znači da odustaje od potrage za srodnom dušom: "Ne, ne odustajem, ali i ne očekujem. Ako sam nešto do sada naučio, to je da nemam očekivanja ni u jednoj sferi, pa ni u emotivnoj. Ako se ikada desi - sjajno, divno, prekrasno, ali ako ne - i to je ok.Neću biti sam, nadam se i radujem se nasledniku ili naslednici", rekao je Jelić. Priznao je da je u 40. godini bio fokusiran na karijeru i da nije razmišljao o potomstvu, a sada je priznao da li bi drugačije postupio i da li se možda kaje.

"Ne kajem se ni zbog čega, sve što je trebalo desilo se, a što nije, možda mu nije bilo vrijeme. Možda da sam manje vremena posvetio karijeri, a više privatnoj priči... A možda je toj mojoj ličnoj priči tek sada došlo vrijeme. Osjećam da na kraju uvijek bude onako kako je najbolje za nas i to mi je nit vodilja za budućnost. Što se tiče karijere, volio bih da uradimo predstavu 'Birdcage' na sceni Pozorišta na Terazijama, upravo smo u razgovorima oko toga i nadam se da će doći do realizacije", poručio je Aleksa i otkrio pojedine detalje o tome kako izgleda proces u koji se upustio.

"Surogat majku ne biraš, već biraš donatorku jajne ćelije, te dijete može biti i bijele puti, latino ili čak crne boje kože. Nemam nikakve kriterijume, tek kada budem dobio ponudu i izbor donatorki, odlučiću. Čitav proces je dosta složen i prolazi rigorozne medicinske procese i jedino što ne možeš da biraš je pol bebe", izjavio je Aleksa Jelić.

