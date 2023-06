Jedan maloljetnik u Hrvatskoj silovao je mačku, a starija osoba je to snimala i smejala se tokom gnusnog čina.

Izvor: Facebook/screenshot/DNEVNIK.hr

Snimak silovanja mačke u Hrvatskoj kruži društvenim mrežama prethodnih dana i na njemu se vidi maloljetnik koji siluje mačku, a kameru drži stariji muškarac. Obojica se smeju tokom gnusnog čina zoofilije, piše "Dnevnik".

Hrvatski mediji pišu da je mačka na kraju ubijena, a da je maloletnik uhapšen. Snimak zoofilije je zastrašujuć, a ekipa "Provjerenog" zamaglila ga je i isključila zvuk.

Šokantan snimak nastao je u jednom od međimurskih naselja u kasnim noćnim satima. Policiji je snimak poslala predsjednica udruženja "Sklonište dobrote" Barbara Jagec.

"Najšokantnije je to što je njima sve to bilo zapravo zabavno. Nekakva igra. Imaju apsolutni manjak empatije da je to živo biće koje oseća i pati i koje je u tom trenutku definitivno bilo zlostavljano. Dakle niko od prisutnih nije pokazao ni trunku sažaljenja. To je najgore od svega", rekla je ona.