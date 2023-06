Jezivi snimak manijaka iz Srbija voza kruži mrežama.

Snimak koji je nastao na putu između Beograda i Novog Sada u srijedu, objavljen na društvenoj mreži Instagram, je izazvao veliki bijes kod građana i strah kod žena. Navodi se da je djevojka koja je putovala Srbija vozom bila žrtva manijaka.

Muškarac koji je sjeo jako blizu nje je uznemiravao tako što joj je na telefonu pokazivao eksplicitni sadržaj i gledao u nju. "Danas sam se vozila u Srbija vozu koji je kretao iz BG-a u 09:00h za NS. Nepoznati čovjek je sjedio malo dalje, a zatim se premjestio na sjedište pored mene tako da ga jasno vidim. Ja sam sve vrijeme gledala u svoj prozor i samo sam u jednom trenutku primjetila odsjaj telefona i vidjela da se na njemu nalazi neka animacija pol*** o*gana. Pomislila sam da mu je iskočila neka reklama ili nešto, međutim on je sve vrijeme držao to na telefonu jasno upirući telefon ka meni. Kada bi neko drugi prolazio- sakrivao bi ga a onda opet pokazivao u mom pravcu. Ja sam se nakon što sam ga snimila premjestila i potražila nekoga da ga prijavim ali je u tom momentu voz već stizao u NS. Drugarica kojoj sam istog trenutka poslala snimak i koja me je čekala na stanici mi je rekla da ga je vidjela kako prvi izlazi iz voza užurbano i zabrinuto, vjerovatno jer je vidio da sam ga snimila. Slično ovome mi se desilo i kad sam imala 11/12 godina u prevozu samo što je čovjek tada izvadio svoj po*** o*gan, nakon čega sam ja plačući izlijetela iz autobusa i nikome nisam smjela da kažem jer me je bilo sramota i plašila sam se da me taj čovjek ne nađe negdje."

