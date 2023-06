"On ju je izmasakrirao, preklao je, a potom njeno tijelo odnio u kadu. Kuća je bila sva krvava, iz nje je izašao rano ujutru", rekli su mještani koji su svjedočili o tome šta se dešavalo neposredno posle ubistva.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Robert M. (39) iz sela Bočar kod Novog Bečeja, osumnjičen da je ubio svoju suprugu Suzanu M. (41), saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. U sklopu istrage, uzete su i prve izjave svjedoka, odnosno, komšija porodice i osoba bliskih ubici i žrtvi.

"Prema nezvaničnim informacijama, on ju je izmasakrirao, preklao je, a potom njeno tijelo odnio u kadu. Kuća je bila sva krvava. Iz nje je, prema riječima mještana koji su svjedočili, izašao u ranim jutarnjim satima. Bio je bez majice i krvav. Ali se ubrzo vratio u kuću. Komšije kažu da se čula svađa u kući, kao i to da je Suzana prvo pobjegla kod komšinice, ali se vratila u kuću i tada joj je presudio. Do prije nekoliko dana je bio u zatvoru u Austriji zbog droge. I sada su mu u kući nađeni narkotici. Bio je poznat kao nasilnik i ranije ju je maltretirao, ali ona nije odustajala, dodatno je radila, slala mu pakete u zatvor, išla mu u posjete", rekli su.

Policija je pri hapšenju Roberta M. zbog ubistva, kod njega pronašla marihuanu i oružje. Na teret mu se stavlja i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje, promet oružja i eksplozivnih materija i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. N

On je juče, kako se sumnja, oštrim predmetom usmrtio četrdesetjednogodišnju nevjenčanu suprugu, a u pretresu njegovog stana policija je pronašla automatsku pušku, četiri okvira i dva metka, kao i biljnu materiju za koju se sumnja da je marihuana i sjemenke za koje se sumnja da su indijska konoplja. Sumnjiči se i da je prilikom hapšenja, držeći nož u ruci, prijetio policajcima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.