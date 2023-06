Milica Barašin (16), je tog oktobarskog dana mirno šetala svojom rodnom Suboticom sa drugaricama, ali se nije vratila kući.

Izvor: Kurir

Svirepo je ubijena kod somborske pruge, maltene na kućnom pragu. Zločin koji je potresao Srbiju i region do danas nije rasvijetljen, a vinovnik ovog nedjela i dalje izmiče pravdi.

Djevojčica je ubijena 7. oktobra 2010. godine oko 21.15 časova, dok se iz grada vraćala kući u naselju Zorka. Dan je provela sa drugarima i negde oko 21 čas je krenula kući. Oni su je čak ispratili do jednog dijela puta, a onda je nastavila sama.

Majka Svetlana: Čekaj me, anđele moj

Milica je živjela sa majkom, djedom i bakom. Neposredno pre zločina, sa porodicom se u Suboticu doselila iz Sombora. Međutim, ubrzo posle tragedije koja ih je zadesila, od tuge za unukom preminuo je djeda, Svetlanin otac, a zdravlje bake, njene majke, značajno se pogoršalo.

Na dan kada bi njena mezimica napunila 29 godina, 2. februara, Svetlana je objavila poruku: "Milice, anđele moj, danas je tvoj rođendan. Znam da me čekaš da dođem, ali ti vidiš ljubavi moja da ne mogu. Oprosti majci, jedina moja. Volim te beskrajno. Neka te anđeli čuvaju."

Izvor: kurir/NADA HARMINC, PRIVATNA ARHIVA

Iako priznaje da je već izgubila nadu da će ubica njenog djeteta ikada biti pronađen, tračak nade daje joj upravo taj DNK koji postoji u bazi.

Govorili su mi da treba još nešto da se uradi da bi se uhvatio osumnjičeni i uporedili DNK uzorci. Znači, ispada da treba još nečija majka da zakuka da bih ja saznala ko je i zašto ubio moje dete. To je zaista strašno - gutajući knedlu priča Svetlana i nastavlja:

- Ono što mi je čudno, to je što nikada nismo videli tu dokumentaciju. Moja sestra je videla obdukcioni nalaz, a kada je forenzičar iz Novog Sada tražio na uvid predmet, nije mogao da ga dobije. Ne znam ni ko sada vodi taj slučaj, koji očigledno skuplja prašinu u nekoj od fioka tužilaštva. Mislim da niko normalan tako brutalan zločin ne bi zataškao, ali su na samom startu učinjeni propusti koji se ne mogu ispraviti. Ako ne pred zakonom, sigurno će pred Bogom odgovarati za ono šta je uradio mom djetetu. Dok sam živa nadaću se da ću saznati istinu, ako ne, onda će mi valjda moja Milica reći.

Detektiv: Apelujem na sve da se ovaj slučaj riješi

Da je nerazjašnjeno ubistvo djevojčice iz Subotice presedan i poraz za celo naše društvo smatra i detektiv Uglješa Grgur iz Novog Sada, koji je ponudio pomoć majci u rasvetljavanju slučaja.

- Apelujem na policiju, tužilaštvo, političare, javnost da se riješe svi teški slučajevi. Prosto ne mogu da vjerujem da je dijete zaklano ispred kućnog praga, da postoji DNK ubice i da to nije riješeno. Uvek ću govoriti o tome, pa i u Narodnoj skupštini gde sam poslanik, razgovaraću sa ministrom policije, jer zaista mislim da je sramota za sve nas da to tako ostane. Kada god mogu, podsećaću na ovaj slučaj, jer on ne smije da bude zaboravljen. Neko ko je tako svirepo ubio dijete ne smije da prođe bez kazne - poručuje Grgur.