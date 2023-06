Gospodar zmija sa juga Srbije, Vladica Stanković, danas je imao intervenciju na groblju u Surdulici.

Izvor: Kurir/screenshot

Vladica Stanković je gospodar zmija sa juga Srbije i danas je imao neobičnu intervenciju u Surdulici - na groblju i to neposredno pred sahranu. On je danas ispod nadgrobne mermerne ploče izvukao neotrovnog stepskog smuka dužine od jednog i po metra.

Od ukopavanja pokojnika se odustalo zbog zmije koja se zavukla unutra. Sam Vladica Stanković ističe da dosad nije imao ovakvu intervenciju i da su ga ljudi koji su ga zvali, ostali zatečeni.

"Kad su sklonili ploču ljudi su videli zmiju, onda su me zvali da izvadim zmiju. Ja sam malo zalegao morao sam, šta da radim. Danas su i zadušnice. Do sada iskreno nisam imao ovakvu intervenciju, ovo je prva takva intervencija. Ljudi su bili zatečeni, zvali su me da izvadim zmiju da bi mogli da ukopaju pokojnika", kaže Vladica Stanković, gospodar zmija.

Zbog njegove današnje intervencije, ukupavanje pokojnika odloženo je za sutra, za nedelju. Stanković ističe da ovakve intervencije nisu nimalo jednostavne jer je potrebno da se podigne teška mermerna ploča, a onda da se zavuče ruka u grob kako bi dohvatio i izvukao smuka.

"Nemam problem ni sa takvim intervencijama važno da se sve završi i da se smuk vrati u prirodno stanište", dodaje Vladica Stanković.