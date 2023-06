Snežana Ružičić načelnica opštine Jezero, oduševila je pratioce snimkom u kupaćem kostimu, ali i drugim izazovnim fotografijama.

Snežana Ružičić, načelnica opštine Jezero, zaintrigirala je javnost izazovnim snimkom u kupaćem kostimu. Boravila je u Neumu, a svoje pratioce na društvenim mrežama obradovala je snimkom iz hotela gdje je pokazala zanosnu figuru. Milena je inače aktivna na Instagramu, a primjetno je i da načelnica voli da trenira, pa je objavila i nekoliko fotografija u helankama i bokserskim rukavicama.

U okviru njene biografije na sajtu opštine Jezero, navedeno je da je Snežana rođena u Jajcu. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu je završila u Jajcu. Diplomirala je opšte pravo na Pravnom fakultetu, Panevropskog Univerziteta "Apeiron“ u Banjoj Luci. Trenutno je na magistarskim studijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Od 2005. do 2007. godine bila je zapošljena kao menadžer na programu Razvoja i podrške proizvodnji organske hrane koji je provodilo PDF-a. Od 2008. do 2010. godine radila je kao menadžer JICA (Japanska agencija za međunarodnu saradnju) projekta Razvoj ljudskih resursa i očuvanje okoline. Od 2013. do 2014. obavljala je funkciju Šefa kabineta Predsedavajućeg Vijeća naroda Republike Srpske. Od 2014. do 2016. bila je zapošljena u Vijeću naroda Republike Srpske kao Samostalni stručni saradnik za administrativne poslove u Odjeljenju za zakonodavno i pravna pitanja i Sekretar Zajedničke komisije Veća naroda Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske.

Član je Glavnog odbora SNSD-a i Predsednik Opštinskog odbora SNSD-a Jezero. Trenutno obavlja funkciju Načelnika opštine Jezero na koju je prvi put izabrana na Lokalnim izborima u oktobru 2016. godine, gde je ubedljivo pobijedila sve protivkandidate sa osvojenim glasovima u ukupnom procentu od 54,52%.