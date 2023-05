Snažno nevreme pogodilo je užički kraj, vodena bujica odnela je skoro sve puteve.

Izvor: RINA.RS

Nevreme koje je pogodilo užički kraj iza sebe je ostavilo pravu katastrofu. Vodena bujica odnela je skoro sve puteve, a ovakvo stanje ne pamte ni najstariji meštani. Nadležne ekipe od petka su na terenu i pokušavaju da osposobe alternativne putne pravce, kako stanovnici ne bi bili odsečeni od sveta. Najkritičnija situacija je u zoni vodotokova, u selima Karan, Lunovo selo i Bjelotići.

"Došlo je do oštećenja tri mosta, a od juče se radi na osposobljavanju alternativnih putnih pravaca. Šteta napravljena na putnoj infrastrukturi je ogromna, a ovakva katastrofa nije bila ni 2014. godine. Za samo pola sata, reka Lužnica je porasla dva metra, a vodena bujica nosila je sve pred sobom. Ekipe su sve vreme na terenu, juče je obezbeđen jedan alternativni putni pravac za meštani a drugi za minimalnu prohodnost, danas radimo da se to dodatno obezbedi. Radi se i na čišćenju putnih pravaca na kojima je došlo do obrušavanja zemljišta", izjavio je Zoran Militarov iz Gradskog štaba za vanredne situacije.

Izlile se Bresnička i Loznička reka na teritoriji grada Čačka

Zbog obimnih padavina koje su juče zadesile teritoriju grada Čačka kao i granične gradove i opštine, došlo je do izlivanja vodotokova drugog reda, kazao je načelnik štaba za vanredne situacije grada Čačka Bratislav Zečević.

"Na tri mesta izlila se Bresnička reka u MZ Katrga, Loznička reka na više lokacija u delu iznad magistralnog puta. Reka Lupnjača bila je na granici izlivanja kod magistralnog puta ali brzom intervencijom JKP 'Vodovod' i Civilne zaŠtite problem je otklonjenčka, vatsrogasno - spasilačkom jedinicom i komunalnom milicijom”, kazao je Zečević.

Prema podacima koje je prikupio situacioni centar grada Čačka do 20 časova nije bilo dojava da je voda ušla u stambene objekte.

"Većih problema bilo je na magistralnom putu kod manastira Vavedenje kao i na gradskom području gde odvodi površinskih voda nisu bili u stanju da prihvate ovu količinu vode. Bilo je nekoliko crpljenja vode iz dvorišta kao i iz podrumskih prostorija. Danas nastavljamo sa sanacijom terena”, rekao je Zečević.